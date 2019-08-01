عناوين الصحف السودانية

صدرت اليوم الخميس اهم وأبرز عناوين الصحف السياسية في السودان، واهم الاخبار الاقتصادية والقضايا والاحداث والكتابات المنشورة هذا الصباح وخلال الساعات الماضية، وياتي على راسها "الجريدة: هيئة محامي دارفور تنتقد تساهل المجلس العسكري مع حزب المؤتمر الوطني المخلوع"، انتقد الأمين العام لهيئة محامي دارفور الصادق علي حسن، تساهل المجلس العسكري الانتقالي مع حزب المؤتمر الوطني، وردًا على إصدار المؤتمر الوطني لبيانٍ قال الأمين العام للهيئة بحسب صحيفة الجريدة الصادرة امس الاربعاء، المجلس العسكري يمثّل امتدادًا للجنة الأمنية للنظام المخلوع، لذلك يتساهل مع المؤتمر الوطني لأنّه خرج من جلبابه”.

من ابرز العناوين الصادرة اليوم الخميس:

عناوين سياسية :

اللجان الفنية بين العسكري وقوى الحرية تعاود الاجتماعات “العسكري” ينفي إصدار مرسوم بعقوبات على شباب “المتاريس” الاتحاد الأفريقي يدعو لمحاكمة عاجلة للمسؤولين عن أحداث مدينة الأبيض الحزب الشيوعي : إبقاء القوات السودانية باليمن خدمة لحلف عربي معين الحزب الشيوعي ينسحب من المفاوضات مع العسكري ويكشف موقفه من الانسحاب من قوى الحرية والتغيير تجمع المهنيين يطالب المجلس العسكري بحماية مواكب مليونية القصاص العادل جريدة لندنية : الوساطة الأفريقية ترفض تأجيل توقيع الإعلان الدستوري.. وقوى التغيير تستغل أحداث الابيض للتملص من التوقيع عثمان ميرغني يكتب : القرار التاريخي!! استمرار غضب طلاب السودان بعد مقتل زملائهم في الأبيض (الأمة القومي): أيادٍ خفية عَمِلت على تحريك تظاهُرات الأبيض “الشيوعي” يسحب مُمثليه من التفاوض ويُقاطع المُشاركة في الفترة الانتقالية الحزب الشيوعي يقاطع الحكومة الانتقالية ويطالب بحل الدعم السريع وتسليم البشير للجنائية اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر تعقد اجتماعها الدوري البرهان: قتل كل سوداني خسارة ويجب الإسراع في الحل اجتماع بين (حميدتي) ورئيس الأركان المُكلف بشأن الأوضاع الراهنة طلاب الثانويات بالبلاد يخرجون في مواكب هادرة تنديدا بمجزرة الأبيض السودان.. الوسيط يدعو للإسراع بتوقيع الإعلان الدستوري (التيارنت) تكشف تفاصيل اختراق كبير في اللجان الفنية بين الحرية والتغيير والعسكري. الوطني: ندعو للالتفات لقضايا المواطنين والحريات رئيس الأركان: همنا الأوحد الخروج بالبلاد إلى بر الأمان أيادٍ خفية عملت علي تحريك تظاهرات الأبيض ضباط يؤكدون استعدادهم لتقديم شهاداتهم حول فض الاعتصام الوطني يتبرأ من أحداث الأبيض ويدعو لكفالة الحريات عرمان يحذر من عدم الالتزام بنتائج اجتماعات أديس مفاوضات العسكري والتغيير .. من يضع العراقيل ؟ احتجاجات بالخرطوم وتعليق التفاوض والدراسة جهاز المخابرات العامة يوضح ملابسات إصابة مواطن وحرق عربة ضابط (آخر لحظة) تكشف تفاصيل اجتماع للعسكري مع قيادات الجيش البرهان: تأخر الانتقال سيؤدي إلى خسائر أكبر منظمة حقوقية: السلطات في جنوب السودان تحتجز 6 من موظفي الطيران “المخابرات” تتبرأ من واقعة “المقرن” وتتوعد بالحسم “حميدتي” يبحث مع رئيس الأركان أوضاع القوات المسلحة و”الدعم السريع” الوساطة الإفريقية: لا نقبل إي تباطؤ أو تلكؤ في إقرار الإعلان الدستوري رئيس المجلس العسكري :لن نقبل أن تكون القوات المسلحة ساحةً للمعارك السياسية الوسيط الأفريقي يستعجل الاتفاق حول “الإعلان الدستوري” ضُبّاط بالجيش والشرطة يبدون استعدادهم للشهادة بشأن “فض الاعتصام” بدء جلسات مُحاكمة البشير اليوم وسط إجراءات مُشَدّدَة رئيس المجلس العسكري في منتدى صحفي لا تنقصه الصراحة: أحداث الأبيض.. تجمع المهنيين يدعو للخروج في مليونية القصاص العادل غدا بعموم السودان مقر حزب المؤتمر الوطني في الخرطوم يتحول معسكرا لقوات الدعم السريع البرهان : “دلائل وشواهد” على مشاركة الإسلاميين بالمحاولة الانقلابية اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻳﺔ لأسر ﺷﻬﺪاء ﺛﻮرة دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺗﺴﺘﻌﺠﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ صحيفة أمريكية: قتل الطلاب يجدد الاضطرابات ويثير المخاوف في السودان السودان يحسم أمر وجوده العسكري في اليمن قوات الدعم السريع تسيطر على مقر حزب البشير في الخرطوم المجلس العسكري يصدر قرارا بتغيير اسم جهاز الأمن الوطني تأجيل أولى جلسات محاكمة المخلوع البشير تشكيل لجنة تحقيق لتقصي الحقائق في أحداث الأبيض تظاهرات طلابية في الخرطوم ودارفور احتجاجا على أحداث الأبيض الدموية الوطني يدين أحداث الأبيض ويتهم الشيوعي وقوى اليسار بإعلاء الأجندة الإقصائية اﻟﻴﻮﻧﻴﺴﻴﻒ ﺗﺴﺘﻨﻜﺮ ﻣﻘﺘﻞ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺑﺎلاﺑﻴﺾ وﺗﺪﻋﻮ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ وﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺠﻨﺎة تجمع المهنيين يدعو لمليونية “القصاص العادل” بالخميس إعلان نتائج التحقيق في أحداث بورتسودان بين البني عامر والنوبة لهذا (…) السبب تأجيل محاكمة البشير إلى 15 أغسطس حميدتي يوجه بحسم المتفلتين وفتح المراحيل بشمال دارفور السودان: إغلاق جميع المدارس إثر مقتل تلاميذ خلال مسيرة في مدينة الأبيض البرهان: أحزاب من قوى الحرية والتغيير شاركت في المحاولة الانقلابية الأخيرة تظاهرات بالخرطوم ومدن البلاد الأخرى منددة بأحداث الأبيض “حميدتي” يبحث مع رئيس الأركان ترتيبات أوضاع الجيش والدعم السريع اﻟﻴﻮﻧﻴﺴﻴﻒ ﺗﺴﺘﻨﻜﺮ ﻣﻘﺘﻞ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺑﺎالاﺑﻴﺾ وﺗﺪﻋﻮ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ وﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺠﻨﺎة ﻗﻮى اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ: اﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﺘﻔﺎوض ﻣﻊ المجلس اﻟﻌﺴﻜﺮي رﻫﻴﻦ ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ الترويكا تعبر عن مخاوفها من عدم التنفيذ الكامل لاتفاق السلام البرهان يكشف حقيقة سحب القوات السودانية من اليمن السوداني: هيئة الدفاع تطلب تأجيل مثول البشير ناهد قرناص تكتب: لماذا لا يتم اعلان الحكومة حتى الآن؟ (الخالة والدة) بريطانيا : أحداث الابيض ﻣﺄﺳﺎوﻳﺔ وﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ الجناة هيكلة جهاز الأمن.. جدل الصلاحيات والمهام هنادي الصديق تكتب: ملائكة الشر .. الطرف التالت الجريدة: هيئة محامي دارفور تنتقد تساهل المجلس العسكري مع حزب المؤتمر الوطني المخلوع البرهان يكشف عن مخطط منظم لثورة مضادة وقوة ثالثة تقف وراء عمليات القتل بحق المحتجين ويدعو إلى الإسراع بتكوين حكومة انتقالية لقطع الطريق أمام «الثورة المضادة»



عناوين إقتصادية:

صحيفة أمريكية تطالب بحزمة إنقاذ اقتصادية للسودان وإزالته من قائمة الإرهاب

مصدر دبلوماسي: كهرباء إثيوبيا تعود للسودان خلال أسابيع

إثيوبيا تعلن استئناف الإمداد الكهربائي للسودان

شعبة المصدرين: الشركات المتلاعبة في عائدات صادر المواشي لا علاقة لها به

أزمة المواصلات الداخلية تضرب الخرطوم وعددا من الولايات

توفير 20 مليون جنيها لمؤسسة الجزيرة للعروة الشتوية

الخُبز والجازولين والكهرباء.. الثالوث المُنهك

المركزي يحظر (123) شركة جديدة

ترتيبات لإعادة توزيع وكلاء الدقيق وضبط الرقابة على المخابز

انخفاض أسعار اللحوم وارتفاع أسعار الخضروات

تسهيلات لإعادة فتح وتنشيط تجارة الحدود

تجار يكشفون أسباب ارتفاع أسعار السلع

السعودية تودع (250) مليون دولار ببنك السودان المركزي

جدولة متأخرات معلمي النيل الأبيض وبدء الصرف قبل عطلة العيد

حظر (123) شركة من التعاملات المصرفية

عناوين قضايا وأحداث: