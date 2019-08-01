تحري هلال ذو الحجة مساء اليوم

دعت لجان استطلاع الأهلة في المملكة العربية السعودية لرصد هلال شهر ذو الحجة مساء اليوم الخميس.

وينتظر المسلمون في شتى بقاع الأرض إعلان المحكمة العليا بالسعودية عن هذه النتيجة لتحديد يوم عرفة وعيد الأضحى المبارك.

ودعت المحكمة العليا في السعودية، إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الخميس 29 ذي القعدة 1440.

وطالبت المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة، وذلك حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأكدت مراكز فلكية أن الحسابات التي أجراها العلماء أشارت إلى أن غرة شهر ذي الحجة ستوافق فلكيا يوم الجمعة القادم الموافق 2 أغسطس/أب، وعليه فإن أول أيام عيد الأضحى المبارك سيكون يوم الأحد الموافق 11 أغسطس.

وقال المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيائية في القاهرة في بيان له إن "هلال شهر ذي الحجة لعام 1440 سيولد في تمام الساعة الخامسة و12 دقيقة فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة يوم الخميس المقبل في الأول من شهر أغسطس والـ29 من شهر ذي القعدة الحالي (يوم الرؤية)".

وأضاف البيان، أن "الهلال الجديد سيبقى في سماء مكة المكرمة لمدة 30 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 32 دقيقة بعد غروب شمس في يوم الرؤية، أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية، فإن الهلال الجديد يبقى بعد غروب الشمس لمدد تتراوح ما بين 17 و39 دقيقة".

وأوضح معهد البحوث الفلكية أن "يوم لجمعة القادمة هي غرة ذي الحجة فلكيا، ولذا يكون يوم الوقوف على عرفة السبت في العاشر من أغسطس/ أب، ويكون أول أيام عيد الأضحى المبارك الأحد 11 أغسطس وفقا لـ"الحسابات الفلكية".