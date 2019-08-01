نشرت الصحف المصرية صباح اليوم الخميس اهم العناوين والاخبار السياسية والاقتصادية والاحداث، والعديد من القضايا والموضوعات الهامة، ويأتى على رأسها: مؤتمر الشباب يتحول إلى منصة عالمية، يؤكد الكاتب فى مقاله ان مؤتمر الشباب الذى يعقد سنويا فى مصر تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، تحول إلى منصة عالمية فاعلة، وترسخت فكرته كمحفل دولى للشباب يتبادلون فيه المعلومات الصحيحة ووجهات النظر بكل حرية وصراحة، وتحول بالفعل من منصة للحوار الداخلى بين شباب مصر وقياداتها إلى منصة عالمية لشباب العالم.

من اهم عناوين الصحف المصرية صدرت كالتالي:

اليوم السابع :

تفاصيل اليوم الثاني لمؤتمر الشباب السابع المنعقد فى العاصمة الإدارية.

وتخريج دفعة من قادة مستقبل أفريقيا ضمن البرنامج الرئاسي.

وإطلاق الرئيس السيسي مبادرة حياة كريمة.

السيسى يشهد حفل تخرج الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب الأفريقى.. إعداد قادة مستقبل أفريقيا فى البرنامج الرئاسى

الرئيس خلال المؤتمر الأول لمبادرة «حياة كريمة »: لابد من تطوير القرى.. ومطلوب 250 ألف فصل دراسى بتكلفة 125 مليار جنيه.. ونحتاج موازنة على الأقل تريليون دولار.. إجراءات لتأمين منظومة العمل فى العاصمة الإدارية الجديدة.. والعام المقبل سوف يشهد أداء حكوميا مختلفا

نقل منظومة العمل الحكومية الجديدة إلى محافظات الجمهورية بحيث يكون فى كل محافظة شكل مصغر للحكومة الجديدة فى العاصمة

المنظومة التكنولوجية هى العقل الجديد للدولة.. وتكلفة تنفيذها 25 مليار جنيه

وزير الاتصالات: إقرار قانون حماية البيانات يساهم فى إثراء صناعة البرمجيات فى مصر.. وزير التموين: ضبط منظومة بيانات المواطنين يجعل الدعم يصل إلى مستحقيه

وزير الاتصالات يعلن إطلاق 18 خدمة إلكترونية بالمنصة الرقمية فى بورسعيد

الاهرام :

شدد الرئيس عبدالفتاح السيسى على ضرورة الانتهاء الكامل من تلبية احتياجات القرى الفقيرة والأكثر احتياجا، وعدم خروج المستفيدين من مبادرة "حياة كريمة" منها قبل الانتهاء من تلبية كل طلباتها، وكذلك توفير فرص عمل بها، وتحقيق جودة الحياة داخلها.

شهدت أمس معامل الحاسب الآلى بالجامعات إقبالا كبيرا من الطلاب لتسجيل رغباتهم، فى أول أيام المرحلة الثانية للتنسيق، ما أدى إلى فتح معامل إضافية بجامعات القاهرة وحلوان وعين شمس، ووصل عدد الطلاب الذين سجلوا رغباتهم سواء عن طريق معامل الحاسب الآلى أو الحواسب الشخصية إلى نحو 70 ألف طالب وطالبة.

الرئيس: توفير "الحياة الكريمة" لأهالينا.. و13 مليار جنيه لرفع مستوى القرى الأكثر فقرا

"التحول الرقمى" مشروع أمن قومى.. ونقلة كبيرة فى الخدمات الإلكترونية خلال عامين

وزير الدفاع يبحث مع نظيره الأمريكى زيادة التعاون العسكرى

تعزيز الشراكة بين مصر وقبرص

مؤشرات "ثانية تنسيق": 94.1% للهندسة و94% للتخطيط العمرانى

الدولار يواصل الهبوط ويسجل 16.49 جنيه

أجرى سامح شكرى، وزير الخارجية، مباحثات مع نظيره القبرصى نيكوس كريستودوليدس، أمس، فى مستهل زيارة شكرى لنيقوسيا، والتى تناولت آفاق التعاون بين البلدين على مختلف المستويات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث تبادل الوزيران الرؤى حول الأوضاع بالشرق الأوسط وشرق البحر المتوسط، وسبل تعزيز التنسيق فى السعى لإيجاد حلول سلمية للأزمات الحالية.

السيسى يطلق مبادرة "التحول الرقمى" لمصر

الرئيس: نحتاج 18 تريليون جنيه لحل مشاكل الدولة.. وتخريج قيادات الشباب الإفريقى

"صلاح" فى قائمة "الأفضل" عالميًا برفقة "ميسى" و"رونالدو"

"شكرى" لنظيره القبرصى: نتطلع ليصبح "غاز المتوسط" قوة للتعاون

50 ألف طالب يبدأون سباق المرحلة الثانية للتنسيق

الوطن :