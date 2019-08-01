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ان ضمت اسرائيل منطقة C الامر سيؤدي لحمام من الدماء

رئيس الشاباك السابق: إذا هاجمنا غزة الان سنرى مئات الصواريخ تطلق نحونا

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة
  • 10:09 - 01 اغسطس 2019
صواريخ المقاومة صواريخ المقاومة
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قال الرئيس السابق لجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، إن إسرائيل تستثمر مليارات في القوى البشرية والتكنولوجيا والاستخبارات من أجل منع أعمال تستهدف الجنود على حدود غزة، لكن ما حدث فجر اليوم من دخول مسلح السياج الفاصل شرق خانيونس واطلاقه النار على الجنود وإصابة ضابط وجنديين جرى بصورة جيدة.

وأضاف كوهين لإذاعة جيش الاحتلال، أن شن هجوم "إسرائيلي" ضد قطاع غزة في أعقاب عملية كهذه يمكن أن يؤدي إلى جولة أخرى تطلق فيها مئات القذائف الصاروخية باتجاه "غلاف غزة". وتابع أنه "ربما تضرر ردعنا بسبب الحقيقة أننا لم نرغب في التدهور إلى معركة كبيرة أو حرب". 

وأشار كوهين إلى أنه خلال العدوان على غزة، عام 2014، "لم نكن نعرف أماكن مخارج الأنفاق في الجانب "الإسرائيلي"، ولم نتمكن من إجراء تقدير صحيح لنوايا الجانب الآخر بالنسبة لشن الحرب".

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