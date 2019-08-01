مزهر يطلق مبادرة لإجراء انتخابات المجالس الطلابية بغزة

أطلق عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير جميل مزهر مبادرة لإجراء انتخابات المجالس الطلابية في جامعات قطاع غزة بداية الفصل الدراسي الجديد في أكتوبر القادم.

وأكد مزهر خلال مداخلة له في لقاء مفتوح نظمته الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بعنوان "انتخابات مجالس طلبة جامعات قطاع غزة – الواقع والمأمول": أننا أمام فرصة جادة وحقيقية للاتفاق على جدول زمني لإجراء الانتخابات الطلابية في كل جامعات قطاع غزة، وفق مبدأ التمثيل النسبي الكامل، توقع خلالها الكتل الطلابية والقوى السياسية على ميثاق شرف يؤكد على إجراء الانتخابات دون ملاحقة أو فرض قيود على الكتل الطلابية، والتأكيد على حرية الكتل الطلابية في ممارسة الدعاية الانتخابية، بما يفتح آفاق مهمة لممارسة العملية الديمقراطية انطلاقاً من الجامعات.

وأكد مزهر أنه إذا كانت هناك إرادة سياسية جادة يمكن النجاح في إجرائها في الموعد المقترح في أكتوبر القادم، منوهاً بأن عدم إجرائها يعني الاستمرار في تعطيل العملية الديمقراطية وإنهاك المجتمع، فوجود هيئة تمثيلية منتخبة من خلال عملية ديمقراطية داخل الجامعات تصب في مصلحة الطالب وفي الدفاع عن حقوقه.

واعتبر مزهر أن النجاح في اجرائها خطوة مهمة وفرصة تمهد الطريق أمام إجراء الانتخابات الشاملة والمساهمة في تحريك خلايا المجتمع، وضخ دماء جديدة في إطار عملية التجديد.