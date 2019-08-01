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وزير "إسرائيلي": على الاحتلال توجيه ضربة قوية ضد حماس

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة
  • 09:15 - 01 اغسطس 2019
جيش الاحتلال على حدود غزة جيش الاحتلال على حدود غزة
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قال رئيس حزب البيت اليهودي الوزير رافي بيرتس رداً على ترجيحات الجيش الاسرائيلي بأن منفذ العملية " هاني ابو صلاح"  منفذ العملية على عاتق نفسه وليس بتعليمات من حماس.

وبين وفقا لموقع المستوطنين 7" لا يوجد شئ اسمه على عاتق نفسه، ومنفذ العملية او منفذ فردي عمل بمفرده  " هناك تسليح وتشجيع " واشتباك اليوم يستوجب توجيه ضربة قوية لعناصر حماس .

ويشار الى ان  شاب فلسطيني استشهد، وأصيب ثلاثة جنود "إسرائيليين" فجر اليوم الخميس، في اشتباك مسلح شرق بلدة عبسان الكبيرة شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.

وذكر موقع حدشوت العبري بأن حالة الجنود الإسرائيليين الثلاثة متفاوتة بين طفيفة ومتوسطة، ونقلوا إلى مستشفى سوركا العسكري لتلقي العلاج اللازم.

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