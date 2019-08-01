أسرة غولدن لنتنياهو: لا تسلموا جثمان شهيد اليوم لحماس

توجهت أسرة الجندي الأسير لدى حماس بقطاع غزة، هدار غولدن لمنسق شؤون الاسرى والمفقودين "الإسرائيليين" وللسكرتير العسكري لرئيس الوزراء "الإسرائيلي" وطالبتهما بعدم ارجاع جثمان الشهيد الذي استشهد صباح اليوم شرقي خانيونس.

وقالت أسرة غولدن وفقا لموقع المستوطنين7 "لا نريد تكرار الماضي ولا يجب اعادة جثمان المسلح من حماس طالما ابنائنا داخل غزة ".

ويشار الى ان شاب فلسطيني استشهد، وأصيب ثلاثة جنود "إسرائيليين" فجر اليوم الخميس، في اشتباك مسلح شرق بلدة عبسان الكبيرة شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.

وذكر موقع حدشوت العبري بأن حالة الجنود الإسرائيليين الثلاثة متفاوتة بين طفيفة ومتوسطة، ونقلوا إلى مستشفى سوركا العسكري لتلقي العلاج اللازم.