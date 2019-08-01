ليبرمان: قوة الردع تتآكل ونتنياهو يستسلم لحماس

قال وزير الحرب الإسرائيلي السابق أفيغدور ليبرمان، أن قوة الردع الإسرائيلي تتآكل باستمرار ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يدير سياسة الاستسلام لحركة حماس.

جاءت تصريحات ليبرمان تعقيباً على الاشتباك المسلح الذي وقع قرب السياج الفاصل شرق خانيونس والذي أسفر عن استشهاد مقاوم وإصابة ثلاثة جنود إسرائيليين.

وأضاف ليبرمان لقناة "كان" العبرية، إن الحكومة الإسرائيلية ستقدم الأسبوع المقبل 30 مليون دولار أخرى إلى حركة حماس في قطاع غزة.

وكان أفيف كوخافي رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس: "لن نسمح للتهدئة الحالية أن تخدعنا وسنواصل الاستعدادات من منطلق احتمال نشوب المواجهة في أي لحظة"، زاعما أن جيشه "مستعد بشكل كبير" لأية "معركة" ممكنة في قطاع غزة.