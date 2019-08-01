زيدان: لن أمنع بيل من فعل أي شيء

أبدى مدرب ريال مدريد الإسباني، زين الدين زيدان، سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على فنربخشه التركي بخماسية مقابل ثلاثة أهداف، في مباراة تحديد المركز الثالث لبطولة أودي الودية.

وذكر زيدان خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية "لونين؟ سوف نرى حين نعود إلى مدريد موقف كل لاعب، ومن المهم أن أعرف رأي اللاعب، فهو حارس المستقبل ومستواه جيد جدًا، وسعيد بما قدمه اليوم".

وعن طريقة اللعب أوضح "لقد لعبنا عدة مرات بطريقة لعب (4-4-2)، على الرغم أنها في الحقيقة (4-4-1-1) مع حرية أكبر لإيسكو أو هازارد، وفي مركز خط الوسط المدافع يمكن الاعتماد على فيدي فالفيردي، والفكرة هي تغيير الأمور لأننا نحتاج إلى تغيير الطريقة".

وأضاف "بيل والغولف؟ لا أعلم، فأنتم تخبروني بشيء حدث بالفعل، وأتمنى أن يكون قد تدرب في مدريد، وسوف نرى حين نعود، ولن أمنعه من فعل أي شيء، وهو ظل في مدريد ليتدرب وأعتقد أنه فعل ذلك".

وتابع "ماريانو دياز؟ سنرى حين نعود، وأعتقد أنكم سئمتم من إجاباتي لأنني حتى سئمت منها".

وحول استقبال الفريق 3 أهداف ضد فنربخشه، أوضح "أعلم أننا سنقدم موسمًا جيدًا للغاية، وأنا لا أحب استقبال الأهداف، لكننا سنتحسن".

واختتم بالحديث عن الياباني الواعد كوبو، فقال "هناك العديد من اللاعبين الذين أتوا من فريق الشباب، وهو لاعب للمستقبل وسنرى كيف سنستفيد منه، وسنبحث عن الأفضل له ويمكن أن يكون جيدًا إذا لعب مع الكاستيا وتدرب معنا، وسنرى فهو لاعب شاب وعلينا أن نسير معه ببطء".