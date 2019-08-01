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سقوط طائرة تابعة للبحرية الأمريكية في صحراء كاليفورنيا

  • فلسطين اليوم - غزة -وكالات
  • 08:23 - 01 اغسطس 2019
طائرة اسرائيلية.JPG طائرة اسرائيلية.JPG
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قال مسؤولون عسكريون إن طائرة مقاتلة أمريكية سقطت امس الأربعاء في صحراء كاليفورنيا قرب قاعدة جوية تابعة لسلاح البحرية بينما يلف الغموض مصير الطيار.

وقالت اللفتنانت كوماندر ليديا بوك مسؤولة العلاقات العامة ببرنامج جوينت سترايك فايترر في بيان مكتوب إن الطائرة إف/إيه-18إي سوبر هورنت سقطت في نحو الواحدة ظهرا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وأضافت بوك أن أطقم البحث والإنقاذ موجودة في موقع سقوط الطائرة إلى الشرق من محطة الأسلحة الجوية التابعة للبحرية في تشاينا ليك بكاليفورنيا.

وأفادت بأن سبب الحادث الذي وقع قرب وادي الموت قيد التحقيق.

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