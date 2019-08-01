لأول مرة بغزة: عمليات جراحية لإزالة أورام على الغدة النخامية

أجرى وفد بريطاني متخصص في جراحة الأعصاب وبالشراكة مع قسم جراحة الأعصاب بمستشفى غزة الأوروبي عمليتين للمرة الأولى على مستوى قطاع غزة، تم خلالهما إزالة أورام حول الغدة النخامية.

وقال رئيس جراحة الأعصاب بمستشفى غزة الأوروبي الدكتور نضال أبو هدروس إن العمليتين التي أجراهما الوفد بالتعاون مع الطاقم المحلي تعد من العمليات ذات المهارة العالية جداً، حيث كان المريضان يعانيان من أورام في الغدة النخامية والتي تشكل خطورة على الجهاز البصري للإنسان وتسبب خللاً في الهرمونات.

وبين د. أبو هدروس أن الحالة الأولى كانت لفتاة في العشرينات من العمر، حيث تبين بعد اجراء الفحوصات وجود كيس كبير في منطقة الغدة النخامية ضاغط على أعصاب البصر.

فيما أجريت العملية الأخرى لسيدة في الستين من عمرها، عانت من فقدان حاسة البصر في العين اليمنى، وكانت على وشك العمى التام.

ولفت د. أبو هدروس إلى أن العمليتين أجريتا عن طريق الأنف وباستخدام تقنية المنظار الجراحي، مشيراً إلى أن العمليتين تكللتا بالنجاح، حيث لم تكن هناك أي مضاعفات، وطرأ تحسن ملحوظ على حاسة البصر لديهما.

كما تم خلال الزيارة جراحة استئصال جزئي لورم دماغي كبير الحجم ينمو في قاع الجمجمة، ويشكل خطرا حقيقيا على الحياة، وكذلك تم اجراء جراحة لاستئصال انزلاق غضروفي بالشراكة بين الوفد البريطاني، والطاقم الطبي المحلي.

وتأتي زيارة الوفد البريطاني بالتنسيق مع مؤسسة العون الطبي للفلسطينيين،( MAP UK)، وذلك ضمن الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة الصحة بالتعاون مع شركائها على المستوى المحلي والدولي للتخفيف من معاناة أبناء شعبنا في ظل الحصار المفروض على القطاع والتخفيف من معاناة السفر والتحويل العلاجي للخارج.