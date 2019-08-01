اصابة ثلاثة جنود اسرائيليين برصاص قناصة المقاومة شرق خانيونس

اصيب فجر اليوم الخميس، ثلاثة جنود إسرائيليين برصاص قناصة المقاومة شرق بلدة عبسان الكبيرة شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.

وذكر موقع حدشوت العبري بأن حالة الجنود الإسرائيليين الثلاثة متفاوتة بين طفيفة ومتوسطة، ونقلوا إلى مستشفى سوركا العسكري لتلقي العلاج اللازم.

وذكرت مصادر خاصة أن جنود الاحتلال الإسرائيلي وقعوا في كمين محكم شرق مدينة خانيونس من قبل المقاومين الفلسطينيين لدى محاولتهم تخطي السياج الفاصل، الأمر الذي ادى لإصابة ثلاثة منهم.

في السياق، استهدفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم مراصد للمقاومة واراضي زراعية شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا بان مدفعية الاحتلال الثقيلة قصفت نقطة للضبط الميداني في محيط السناطي جنوب القطاع.

وذكر مراسلنا أن مدفعية الاحتلال استهدفت واراض زراعية شرق بلدة عبسان الكبيرة شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أطلقت النار صوب منازل المواطنين، وقنابل الإنارة، وسط حركة نشطة لآليات الاحتلال داخل الساج الفاصل.