طريقة حجز موعد قوى الامن خدمات المرضى

اعلنت مستشفى قوى الامن، في المملكة العربية السعودية، في بداية العام الهجري الجديد، عن خدمة حجز موعد بشكل إلكتروني مع بداية شهر فبراير لعام 2019، وذلك من خلال ربط بوابتها بتلك التابعة لوزارة الداخلية أبشر.

واوضحت المستشفى، ان طرحها لهذه الخدمة، هي من أجل التسهيل على المرضى المنسوبين لوزارة الداخلية؛ ليتمكنوا من الحصول على موعد بعيادات المستشفى دون الحاجة إلى زيارتها سواء كانت العيادات الشاملة، أو طب الأسرة، وايضا ليتمكن المريض من إدخال التعديلات، أو إلغاء الموعد بشكل إلكتروني مُيسر، وكذلك متابعة التقارير الطبية.

واشارت المستشفى الى ان التطبيق يُناسب كافة أنظمة الهواتف المحمولة سواء الآبل أو الأندرويد، هذا إلى جانب إتاحة ملف خاص لكل مريض ليتمكن من متابعة كافة التطورات الطارئة على الحالة، وكذلك كافة المتابعات الطبية الخاصة بأفراد أسرته، وهناك ايضا الرسائل التذكيرية التي تُذكرك بمواعيدك، وإمكانية الاطلاع على الإشاعات والتقارير الطبية.

كما وعملت إدارة المستشفى على إتاحة خدمة التواصل مع المرضى عن طريق “تواصل معنا”، والتي تُتيح إمكانية التواصل مع إدارة المستشفى ومتابعة كافة الطلبات، وتستمر المستشفى بإضافة مجموعة من الخدمات إلى التطبيق من أجل الارتقاء بالخدمات المُقدمة إلى المرضى، وكذلك التسهيل عليهم.

رابط الحجز الضغط هنا.