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تردد قناة cn arabia الجديد 2019

  • فلسطين اليوم
  • 00:55 - 01 اغسطس 2019
تردد قناة cn arabia الجديد 2019 تردد قناة cn arabia الجديد 2019
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اعلنت قناة كرتون نتورك بالعربية (CN Arabia)، عن ترددها الجديد عبر النايل سات والعرب سات وهو كالتالي:

قمر الصناعي

التردد

معدل الترميز

الإستقطاب

معامل تصويب الأخطاء

نايل سات

12226

27500

أفقي “H”

5/6

نايل سات

12228

27500

أفقي “H”

5/6

عرب سات

11747

27500

أفقي “H”

3/4

 

انطلقت القناة للبث عبر الفضائيات للمنطقة العربية في، 10 أكتوبر 2010، كما وتعتبر النسخة العربية منها ذات الطابع المميز الموجهة إلى منطقة الشرق الأوسط، وهي تتبع لشبكة كرتون نتورك العالمية، والتي تعود ملكيتها إلى شركة الإنتاج العالمية تايم وارنر، حيث تبث قناة كرتون نتورك من مدينة دبي للإعلام، بالإمارات العربية المتحدة، لتغطى المنطقة العربية بأكملها بأقوى البرامج والأفلام والمسلسلات الكرتونية الشيقة الممتعة.

نالت قناه (CN Arabia) شعبية جماهيرية كبيرة على مستوى الوطن العربي، وهي واحدة من أفضل قنوات الأطفال العربية التي تتمتع بأعلى نسب مشاهدة في الوطن العربي، وذلك بفضل ما تتميز به من مميزات قوية جعلتها واحدة من أفضل القنوات المخاطبة عالم الأطفال والموجودة على الساحة الإعلامية في الوطن العربي.

تقدم قناة كرتون نتورك مجموعة كثيرة ومتنوعة من البرامج الخاصة بالأطفال وهي:

  • يحيا أنجيلو
  • مغامرات العم جدو
  • اننا نمرح معكم
  • كلارينس
  • الدببة الثلاثة
  • مراهقو التايتانز أنطلق
  • قتيات القوة
  • مستر بين
  • الهواة المبتدئون
  • مغامرات بن 10
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