تردد قناة cn arabia الجديد 2019

اعلنت قناة كرتون نتورك بالعربية (CN Arabia)، عن ترددها الجديد عبر النايل سات والعرب سات وهو كالتالي:

قمر الصناعي التردد معدل الترميز الإستقطاب معامل تصويب الأخطاء نايل سات 12226 27500 أفقي “H” 5/6 نايل سات 12228 27500 أفقي “H” 5/6 عرب سات 11747 27500 أفقي “H” 3/4

انطلقت القناة للبث عبر الفضائيات للمنطقة العربية في، 10 أكتوبر 2010، كما وتعتبر النسخة العربية منها ذات الطابع المميز الموجهة إلى منطقة الشرق الأوسط، وهي تتبع لشبكة كرتون نتورك العالمية، والتي تعود ملكيتها إلى شركة الإنتاج العالمية تايم وارنر، حيث تبث قناة كرتون نتورك من مدينة دبي للإعلام، بالإمارات العربية المتحدة، لتغطى المنطقة العربية بأكملها بأقوى البرامج والأفلام والمسلسلات الكرتونية الشيقة الممتعة.

نالت قناه (CN Arabia) شعبية جماهيرية كبيرة على مستوى الوطن العربي، وهي واحدة من أفضل قنوات الأطفال العربية التي تتمتع بأعلى نسب مشاهدة في الوطن العربي، وذلك بفضل ما تتميز به من مميزات قوية جعلتها واحدة من أفضل القنوات المخاطبة عالم الأطفال والموجودة على الساحة الإعلامية في الوطن العربي.

تقدم قناة كرتون نتورك مجموعة كثيرة ومتنوعة من البرامج الخاصة بالأطفال وهي: