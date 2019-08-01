وزارة التربية العراقية نتائج السادس الاعدادي 2019 الدور الاول (علمي - ادبي)

اعلن منذ قليل السيد “قصي السهيل” وزير التربية والتعليم بالعراق، علي انه سيقوم بعتماد نتيجة الصف السادس الاعدادي في خلال دقائق فقط، وذلك بعد حالة الغضب الشديدة المتواجدة علي اوجة الطلاب واولياء الامور، بسبب تأخير ظهور النتيجة حتي الان، حيث

اعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية مساء امس عن نتائج الصف السادس الاعدادي 2019 وذلك بواسطة الدكتور محمد إقبال ، مؤكدا على ظهور النتائج لجميع محافظات العراق.

واضافت الوزارة انها سوف يتم عرض النتائج على كل من :موقع وزاهر التربية والتعليم العراقي، وموقع ناجح، وموقع السومريه نيوز وموقع النجاح وموقع قناه التلجرام، كما وقالت الوزارة انها سوف تبدأ بقبول طلبات التظلم من يوم الاحد الموافق 6 أغسطس 2019 وحتي يوم الخميس الموافق 10 أغسطس.

ومن الجدير ذكره ، سيتم عرض النتائج للمحافظات التي أنهت امتحانات الدور الأول وهي:" الرصافة الأولي -الرصافة الثانية – الرصافة الثالثة -الكرخ الاولى- الكرخ الثانية -الكرخ الثالثة -البصرة – الانبار-المثنى-النجف-كربلاء- واسط- بابل- ديالى- القادسية- ذي قار – صلاح الدين -كركوك- ميسان -السليمانية- اربي".

اكد وزير التربية والتعليم العراقي ، قصي السهيل، ان السبب الاساسي وراء عملية التأخير لعرض النتائج، وهو عملية المراجعة الدقيقة، التي اخذت فترة لا تقل عن اسبوع تقريبا، وذلك لعدم حدوث مشاكل او اخطاء في عملية رصد الدرجات، علي ان يأخذ كل طالب حقة.

نتائج السادس في العراق من هنا