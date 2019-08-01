موعد عيد الاضحى في فرنسا 2019

اعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية في فرنسا، عن موعد اول ايام عيد الاضحى المبارك، مشيرا الى انه يبدا يوم الاحد 11 من شهر اغسطس كما وينتهي 14 اغسطس، كما ان وقفة عرفات ستكون في تاريخ 10 من الشهر نفسه.

كما ويعد عيد الاضحى في فرنسا واحدًا من أهم الاحتفالات التي يهتم بها المسلمون بعد عيد الفطر المبارك، ويحتفل المسلمون في فرنسا بعيد الأضحى المبارك من خلال الإحساس بالبهجة والسعادة الذي يسيطر عليهم، وخصوصًا من يقوم بأداء الحج منهم.

يقوم المسلمون في فرنسا بالكثير من المظاهر التي توضح احتفالهم بالعيد فيذهب البعض إلى الحدائق والمنتزهات، كما يذهب البعض الآخر إلى زيارة الأقارب والأصدقاء.