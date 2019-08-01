ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

3 Menu
  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. عرض الخبر

موعد عيد الاضحى في فرنسا 2019

  • فلسطين اليوم
  • 00:28 - 01 اغسطس 2019
موعد عيد الاضحى في فرنسا 2019 موعد عيد الاضحى في فرنسا 2019
جوال
مشاركة

اعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية في فرنسا، عن موعد اول ايام عيد الاضحى المبارك، مشيرا الى انه يبدا يوم الاحد 11 من شهر اغسطس كما وينتهي 14 اغسطس، كما ان وقفة عرفات ستكون في تاريخ 10 من الشهر نفسه.

كما ويعد عيد الاضحى في فرنسا واحدًا من أهم الاحتفالات التي يهتم بها المسلمون بعد عيد الفطر المبارك، ويحتفل المسلمون في فرنسا بعيد الأضحى المبارك من خلال الإحساس بالبهجة والسعادة الذي يسيطر عليهم، وخصوصًا من يقوم بأداء الحج منهم.

يقوم المسلمون في فرنسا بالكثير من المظاهر التي توضح احتفالهم بالعيد فيذهب البعض إلى الحدائق والمنتزهات، كما يذهب البعض الآخر إلى زيارة الأقارب والأصدقاء.

 

الأكثر مشاهدة

متعلقات