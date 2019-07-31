موعد عيد الاضحى المبارك ٢٠١٩- 1440 فى مصرو الاردن وفلسطين

اوضح عضو الاتحاد العربي للعلوم والفلك، خالد الزعاق، إن يوم عرفة فلكيًا يوافق السبت 10 أغسطس المقبل، وأول أيام عيد الأضحى الأحد 11 أغسطس؛ وذلك طبقًا للحسابات الفلكية الدقيقة.

وأضاف "الزعاق"، في تصريحات له، أن هناك تواصلًا مع معهد البحوث الفلكية المصري؛ لتحديد موعد عيد الأضحى بدقة؛ لأنه يوافق الركن الخامس من الإسلام وهو الحج.

واشار "الزعاق"، الى أن إعلان موعد يوم عرفة وعيد الأضحى سيكون مشتركًا بين مصر والسعودية وباقي الدول العربية، وبتوافق ودقة كاملة.

كما وأكدت دار الإفتاء أنه سيتم استطلاع هلال شهر ذي الحجة لعام 1440 هجرية، بعد غروب شمس يوم الـ29 من شهر ذي القعدة، الموافق الأول من أغسطس لعام 2019 ميلاديًا.

ومن الجدير ذكره، ان مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى المبارك متعددة في جميع الدول وتجتمع جميعها على الشعور بالبهجة والسرور خاصة للحجاج الذين يؤدون مناسك الحج، حيث تتعدد مظاهر الاحتفال بالعيد من ذبح الأضاحي والخروج والفسح بالحدائق والمتنزهات وزيارة الأقارب والأصدقاء وشراء لوازم العيد وغيرها.

كما ويستعد المسلمون في مصر والاردن لاستقبال العيد الكبير واستقبال وقفة عرفة حيث يستعدون لشراء الأضحية لذبحها بعد صيام يوم عرفة.