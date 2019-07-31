دورتموند الألماني يعير لاعبه شورله لسبارتاك موسكو الروسي

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني، الأربعاء، إعارة أندريه شورله لاعب فريق كرة القدم الأول بالنادي، إلى سبارتاك موسكو الروسي لموسم واحد، دون الإفصاح عن التفاصيل المادية.

ووفقا لبيان منشور على موقع دورتموند، "يعير نادي بوروسيا دورتموند لاعب فريق كرة القدم الألماني أندريه شورله، لنادي سبارتاك موسكو الروسي".

وأشارت تقارير ألمانية، أن دورتموند سيحصل على 7 ملايين يورو نظير رحيل شورله على سبيل الإعارة لموسم واحد إلى النادي الروسي.

شورله (28 عاما)، لعب على سبيل الإعارة الموسم الماضي مع فولهام الإنجليزي، وشارك في 24 مباراة وأحرز 6 أهداف.

وكانت له تجربة كبيرة في الدوري الألماني (البوندسليغا) مع أندية ماينز وباير ليفركوزن وفولفسبورغ، وتجربة غير ناجحة مع تشيلسي الإنجليزي.