تواصل احتفالات تخريج الفوج العشرين "الريادة والإبداع" في الكلية الجامعية

أجواء من الفرح والسعادة عاشها خريجو الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية في اليوم الثالث من احتفالات تخريج الفوج العشرين "الريادة والإبداع"، والذي خصص لأقسام المال والأعمال في درجتي البكالوريوس والدبلوم المتوسط وعلوم التأهيل وتكنولوجيا المعلومات، وانطلق بحضور ومشاركة كل من الدكتور محمد العكلوك نائب رئيس مجلس الأمناء، الأستاذ الدكتور رفعت رستم رئيس الكلية الجامعية، وأعضاء من مجلس الأمناء ونواب الرئيس ومساعديهم وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية ونخبة من المسئولين في المؤسسات والهيئات الرسمية والأهلية والأكاديمية، ولفيف من الوجهاء والأعيان والخريجين وذويهم.

فوج الريادة والإبداع

ولدى بداية الاحتفالات رحب الدكتور محمد العكلوك بالحضور، وقال: "يسعدني ان اقف بين ايديكم في هذا الحفل المهيب لنخرج دفعة جديدة من أبناء الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية ضمن الفوج العشرين، هذه الكلية الرائدة التي خرجت الأجيال المتميزة لخدمة المجتمع الفلسطيني عبر برامجها واختصاصاتها الفريدة في درجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والدبلوم المهني، والتي تفاجئنا بكل جديد من خلال سعيها الدائم للارتقاء والريادة والابداع حتى غدت تتربع على قمة التعليم المهني في فلسطين بشهادة وزارة التربية والتعليم العالي ليس على مستوى القطاع فحسب، بل على مستوى فلسطين والمنطقة".

وأضاف العكلوك: "تمر القضية الفلسطينية في مرحلة صعبة أثرت على كافة مناحي الحياة وفي مقدمتها الحياة التعليمية، وبالرغم من ذلك فقد واصل مجلس الأمناء مسئولياته تجاه الكلية الجامعية وحافظ على استمرار بقاءها صرحا أكاديميا شامخا يليق بتضحيات الشعب الفلسطيني، وما زلنا نعمل على تلمس حاجات وتطلعات سوق العمل من البرامج والاختصاصات، شاكرا ثقة الأهالي في اختيار الكلية الجامعية لبناء مستقبل أبناءهم المشرق، وداعيا الخريجين إلى أن يكونوا خير سفراء لكليتهم في المجتمع وأن يعملوا بكل ما أوتوا من قوة على بناءه وتنميته وإلحاقه بركب المجتمعات المتحضرة".

تطور مستمر

وفي كلمته رحب الأستاذ الدكتور رفعت رستم بالخريجين والأهالي، وقال: "أهلا بكم اليوم في الكلية الجامعية وأنتم تشاركوننا فرحتنا للعام العشرين على التوالي بتخريج أفواج الكلية لهذا العام في الاختصاصات الأكاديمية والتطبيقية المختلفة، ضمن هذا الفوج الذي يحمل عنوان "الريادة والإبداع" والذي جاء ليجسد معانٍ عظيمة وإنجازات نعتز بها في الكلية، فها هم خريجونا يثبتوا أنهم - رغم الحصار الخانق والظروف الاقتصادية الصعبة جداً، قادرون على تخطي الصعاب وتجاوز المحن لِيُكرَّموا في هذا الاحتفال البهيج وعلى هذه المنصة بحضور ضيوفنا الكرام والأهل والأحبة".

وأضاف رستم: "إيمانا منا بأهمية التطور ومواكبة كل ما هو جديد فقد عملنا على تحديث برامجنا الأكاديمية المتميزة بما يتوافق مع متطلبات الجودة والنوعية العالمية، وانفردنا بطرح برامج واختصاصات جديدة هي الأولى من نوعها على مستوى الوطن في مجالات البكالوريوس مثل هندسة التشييد وإدارة المشاريع، وهندسة أمن المعلومات السيبراني، وطرحنا في مجال الدبلوم المتوسط برامج الطاقة الشمسية وهندسة التبريد والتكييف وتصميم وبرمجة الألعاب الالكترونية وهندسة تحلية ومعالجة المياه وصيانة الأجهزة الذكية، والتي نهدف من خلالها إلى خدمة طلبتنا الأحباب وتوفير فرص التشغيل المتميزة لهم بعد التخرج".

اختصاصات ومختبرات جديدة

وأفاد رستم: "عملنا كذلك على تطوير مرافق الكلية وبنيتها التحتية بما يخدم العملية الأكاديمية والتقنية من خلال افتتاح مختبرات متطورة جديدة في العديد من المجالات والاختصاصات لتواكب المتغيرات التكنولوجية السريعة وتتوافق مع حاجات سوق العمل، وتلبي المهارات المطلوبة من الخريجين، حيث افتتحنا مؤخرا مختبر المحاكاة للتمريض الأول من نوعه في قطاع غزة، والذي يشكل إضافة نوعية لمختبرات الكلية التخصصية، حيث سيمكن طلبتنا من التدريب على أحدث الأجهزة الطبية في بيئة تكنولوجية تحاكي المستشفيات الحقيقية والمرافق الصحية المتقدمة".

منح وشراكات دولية

وذكر رستم:" أما بالنسبة لطلبة الثانوية العامة الجدد، فإنه يسعدنا أن نزف لهم بشرى تقديم الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية منحة إضافية بقيمة 100$ لعدد 300 طالب جديد، بالإضافة إلى برنامج تقسيط ميسر يتم باختيار الطالب نفسه، علاوةً على تخفيض سعر الساعة في العديد من البرامج وذلك تقديراً للظروف الاقتصادية الصعبة، كما اتخذت الكلية كل ما يلزم من إجراءات وترتيبات في مقرها الرئيس وفرعها بخان يونس لاستقبالكم بالشكل الحضاري الذي يليق بكم، ونتطلع لأن نراكم تزينون هذه المنصة بعد أعوام قليلة".

وتحدث رستم عن الجهود التي تبذلها الكلية في توسيع شبكة علاقاتها مع المؤسسات والجامعات الأوروبية العريقة، مشيرا إلى المشاريع الدولية التي فازت بها الكلية الجامعية مؤخرا ومنها مشروع I-CARE الدولي والممول من الاتحاد الأوروبي بهدف رفع مستوى المعرفة والمهارات وبناء القدرات لدى أعضاء هيئة التدريس والطلبة في قسم علوم التأهيل لدينا، إضافة إلى مشاركتها في تنفيذ مشروع تطوير قدرات مراكز الأبحاث الإدارية والاقتصادية في مؤسسات التعليم العالي في فلسطين BERC الأول من نوعه في فلسطين والذي سيدعم إنشاء مراكز أبحاث اقتصادية وتجارية ضمن المعايير المطبقة في دول الاتحاد الأوروبي.

وخلال تمثيل زملاءها الخريجين في كلمتهم، قالت فاتن الحميدي خريجة بكالوريوس الإعلام وتكنولوجيا الاتصال: "أبتدئ حديثي بشغفٍ وحبٍ كبير لصرحٍ عظيمٍ عشنا بين جنباته سنواتٍ دراستنا الجامعية، قضيناها بحُلوها ومُرها وبجميع تفاصيلها، تنقلنا بين قاعاته ومرافقه ومختبراته، كان لنا صرح علمٍ وحصناً منيعاً لم يحرمنا علماً فأعطيناه عهداً بالوفاء والانتماء، وعرفانا وتقديرا نهديكم الشكر على ما قدمتموه لأجلنا وما بذلتموه للنهوض بنا لنكون الأفضل بين خريجي الجامعات على مستوى الوطن، بل لنكون خيراً لأنفسنا قبل كل شيء، ونعاهدكم عهد الوفاء بأن نكون على قدر المسئولية المعقودة في أعناقنا تجاه مجتمعنا ووطننا الذي ينتظر منا الكثير والكثير".

ومع تواصل فقرات احتفالات اليوم الثالث من فوج الريادة والإبداع تم تكريم الخريجين الفائزين بجائزة الخريج الراحل أمير عنان لأبحاث ومشاريع التخرج، ومن ثم تلا الدكتور ماهر عجور نائب رئيس الكلية للشؤون الأكاديمية بروتوكول استكمال تخريج طلبة المال والأعمال وعلوم التأهيل وتكنولوجيا المعلومات وتوزيع شهادات التخرج عليهم.

وفيما يلي أسماء خريجي اليوم الثالث من احتفالات تخريج الفوج العشرين من طلبة الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية:

قسم إدارة المال والأعمال:

بكالوريوس المحاسبة التطبيقية:

عمر أحمد خالد الحصرى، فلك إياد صالح خضير، أحمد خليل فواز ابو دقه، روند محمد رزق عطا الله، أماني عصام عبد عوده، آيه فوزي فخري اشتيوي، عمر هشام عبد المجيد سكيك، عمر بهاء يوسف الحلاق، حسن سلامه سعيد التتر، خليل ابراهيم محمد مدوخ، زينب مازن عباس أبوجبل، محمود مصطفى موسى عاشور، هيثم عماد حمدي بلبل، علاء عصام عبد عوده، ساره فراج ابراهيم عياد، علاء سامي علي رشيد، محمود خضر فؤاد الزبدة، همام أحمد حسين علي حسين، عبد الرحمن عمر محمد الحساينه.

الإدارة التكنولوجية:

بسمه نعيم رمضان ابو عصر، محمد زاهر حماد ابو عويلي، تسنيم عز الدين بدوي الخيري، مريم نبيل خالد الحصري، فريال ماهر سعدي عجور، أحمد هاني محي الدين اليازجي، مجد اديب عبد الرحمن سليم، محمد فؤاد عماد قاسم بركات، اياد عماد موسى حسين، نصار بديع نصار ضهير، محمد فكري فايز مشتهى، عبدالله حسن محمد ابو عفش، ايمان سالم حمدان زهري، خديجة محمد علي عيسى، عبدالرحمن امين شلاش شبير.

قسم العلوم الإدارية والمالية:

المحاسبة:

نرمين ابراهيم فتحي النديم، زينب سليم محمد علي البرعصي، عبد الوهاب سليم صبحي زين الدين، وفاء محمد عبدالله ابو راس، هنادي عزمي العبد الفار، دعاء نبيل رأفت قروط، ناهض رمزي ناهض خضير، شادي غسان بشير النزلي، محمد محمد محمد الشريف، هناء يوسف هاشم الشوبكي، محمد شفيق ديب كحيل، كايد عماد خميس عزام، لما وائل مصطفى خلف، ميسره محمد سلمان ابو حصيره، محمد نهاد عدنان سكيك، اشرف محمد حمدي قزعاط، عبد الله فتحي مدحت ابو جهل، محمد عاطف خميس ابو العطا، محمد عبد الكريم عبد الرحمن ابو سمره، بلال رباح رمضان ياسين، محمود تيسير هاشم سكيك، محمد شكري محمد ابو سريه، يوسف كنعان حسان شحيبر، محمد أحمد محمد ابو دحروج، رانيه حمدي حسن ابو جبل، هاني زياد نعيم وافي، فارس عطا سليم واكد، سماح أنور محمد العرعير، علي فارس فايز الجعل، لؤي محمد حسونه الدريملي، محمود زياد جلال عكيلة، وسيم كمال نمر ابو رحمه، عاصم محمد عبد الله ابو شنب، أحمد مازن داود السوافيري، كمال صبحي كمال اسليم، بيسم مصطفى سعيد قشطة، عبد الله محمد حكيم سليم حسنين، سعد الدين هاني سعد الدين دبابش، محمد جمال محمد السرساوي، محمد جميل شعبان الديب، محمد عبد الجواد محمد ابو طه، جهاد نضال ابراهيم حراره، معاويه مجدي كمال الاي، محمد ناصر سليمان داود، محمد ناصر عيد حرارة، محمد عبد الرحيم عثمان الهليس، زكريا يحيى فتحي فلفل، ريهام اشرف أحمد عاشور، اسيل كمال ابراهيم الميدنه، ملك حسين يونس صقر، معتز مصطفى صالح شكور، عمرو أيمن عطا الجرجاوي، أحمد رأفت يعقوب عكيله، اسراء علي هاني الخليلي، عبدالرحيم منتصر عبد الرحمن غزال، محمد مروان رفيق البرقوني، مي كامل سلامه حمادة، محمد فضل مطر طوطح، عبد الله عطية عطا الله اسليم، لؤي محمد ايوب الاغا، مصطفى وائل صابر السمري، محمود عاطف علي ابو عوده، وسيم ابراهيم نعيم حبيب.

إدارة وأتمتة المكاتب (سكرتاريا):

هدى يوسف محمد عيد، عايدة عبد الرازق عبد القادر الدبس، لطيفة خضر على العفيفي، عبد الرحيم زاهر عبد الرحيم حمو، احمد عبد الناصر اسعد شملخ، رواء عيد حافظ كحيل، ايهاب أيمن اكرم الخضري، ريهام جهاد محمود عويضه، احمد أيمن عبد الكريم ابو كويك، نسمه مازن كامل ابو القمبز، انغام نبيل عبد الفتاح عبد العال، مجد أنور محمد العرعير، أمة الله عثمان خليل الجماصي، عبد الهادي عاشور عسلي دغمش، ضحى يوسف عمر ابوعبد الله، محمد ناهض مراد الغندور، طراد رفيق قاسم شمالي، تغريد خالد سعدي صيام، صفاء عبدالناصر سليم ابوكويك، أحمد نصر عودة عوده، ايمان عماد محمد معروف، أحمد نعيم سعيد ابو صدغ، ديانا عماد حمدي حسنات، نضال سامح عبد الحي أبو شعبان، محمود نعمان علي عمار، مروه عبد الناصر سليم ابو كويك، هيا طلال سالم ابوعيادة، محمد نبيل شحادة المصري، تسنيم عدنان رشدي النخاله، أحمد سامي خليل ابو العطا، محمود اسحق نايف مشتهى.

قسم تكنولوجيا المعلومات:

تصميم وتطوير مواقع الويب:

محمد صلاح الدين ايوب محمد زعرب، محمد مصطفى عبد الحميد ابو صفيه، علي ناجي فضل ضاهر، مالك سالم راشد اسليم، عزالدين أحمد حسين نواس، براء محمود عايش حميد، محمد خالد أحمد حبوش.

تكنولوجيا الوسائط المتعددة:

هدانة أيمن محمد الغصين، فادي حسن علي سكيك، محمد منتصربالله معين حسن البياري، تسنيم خميس خليل الدايه، اسراء وليد خالد القدوة، شمس علاء أحمد نشوان، صلاح الدين عبدالله عبد الكريم سكيك، محمد عطا علي بارود، عمران عبدالله علي قريقع، عبدالله عبد الرحمن خليل العاوور، محمد علاء أحمد ابو العين، هديل محمد عبد الرحمن سلامه، نسمه ابراهيم السيد سماره، حمزة محمد شعبان ابو لبن، دينا سعيد ديب ابو عمشه، رانيا اسماعيل محيي الدين الاسطل، نسمة عبد عودة شاهين، هناء نبيل رشيد الشوا، عبدالله سالم عبدالله جعفر، محمد زياد ابراهيم مقداد، عبد الله جواد يوسف ابو غانم، محمد فايز زايد الشرفا، فراس محمود درويش العجرمي، ديانا وائل محمد ابو كميل، سميه عبد الرحيم محمد عبد الحافظ، عثمان رياض عثمان الأغا، محمود سمير محمود عليان، احمد هشام محمود الاشقر، حسام عزمي حسن عفانة، عبد الله رائد عبد العزيز ابو جلهوم، محمد أسامة خليل الكيالي، ديما مازن امين شحيبر، أحمد وائل فهمي برغوث، عبد الوهاب حامد وهبه السبعاوي، جيهان سعدي جهاد الشيخ خليل، سماح حسام حسن الجماصي، محمد نمر ياسين المدهون، محمد غسان عوض اللحام، مطيعه مازن عبد الحكيم المصري، خضر زكي نعيم بلبل، زينب سليم محمد السر، اية وائل عيد مسعود.

البرمجيات وقواعد البيانات:

حمزة طارق سعدي ضاهر، ابراهيم عبد السلام عمرو العمور، ابراهيم حسن محمد الجبالي، عمر حكم محمد العيسى، خميس نائل خميس ابوسالم، محمد انور فهمي ابو عاصي، انس أيمن عبد القادر راضي، احمد رأفت توفيق السكني، كوثر عصام مصطفى عبد العال، هيثم مازن عزات جبر، محمد عبد الناصر عبد الله موسى.

نظم المعلومات الجغرافية:

عماد الدين محمد عارف البلبيسي، مالك وليد حموده الزعبوط، يوسف حازم يوسف اللبان، محمد عيسى محمد ابو حليمة، سعيد حسن سعيد الجعبري، فؤاد محمد اسماعيل زعرب.

قسم علوم التأهيل:

علاج النطق ومشاكل الكلام:

مجد ابراهيم محمود البريم، دعاء يوسف فهمي الزيبق، فاطمه انور رباح السكافي، سارة رامي فايق مرتجى، اسراء محمد محمود السوسي، وفاء محمد خطاب خطاب، سهى احسان حسين اللدعه، محمد سعدالله خليل حموده، عبداللطيف عادل محمد مقاط، اميرة محمد مصطفى مصبح، أسيل محمد ابراهيم كسكين، جهاد عبد المنعم محمد أبو هويشل، آيه عمر نصر منصور، تامر أحمد رمضان غطاس، مها خالد ابراهيم الدماغ، بسمه حسيب محمود المنسي، يوسف تيسير عرفات البسوس، صابرين عليان عبد الرازق ابو شباب، رجاء جمال محمد دياب، اشرف رزق محمد ابو جامع، عطا الله وليد عطاالله السرساوي، محمد علي حسن عثمان، هديل رائد خليل فرينه، لبيبه سمير عبد المجيد أبو صرار، محمد اياد محمد الشيخ خليل، آية محمد عبد الفتاح الشيخ.

العلاج الطبيعي:

نرمين جهاد محمد حموده، آلاء صالح حسين المشهراوي، مرح عبد الرؤوف فارس الغره، رحاب عيد فتحي أبو حصيره، ديانا مازن عوده حسنين، مريم عامر احسان زلوم، خالد طارق طلب فرج، سماح محمد هاشم العجل، وردة صقر خليل ياسين، محمد ايهاب حسن ابو سليمان، هبه ماجد مسعود جرادة، اميره نعمان زكي ابومرق، إيمان اسحق عبد الرحمن الدريملي، براءة ايمن عبد ابو طالب، عبير بشير سعد بدير، الاء اسماعيل مصطفى الزرد، مها محمد نبيل شوالي، آلاء سائد محمد فاروق البورنو، عبد الله اسحاق نايف مشتهى، هيا سلامه جابر حمدية، فاطمه رمضان خليل طافش، منار ابراهيم عبدالله الحاطي، رزان محمد عبد الكريم الاسي، فرح حسن رشاد القدره، سماء رأفت محمد ابو دقة، فاطمة سليمان عوض كوارع.

التأهيل المجتمعي:

شيماء فريد محمد عبيد، ايمان عبد اللطيف عبدالله البربراوي، خلود ناهض سالم مريش، الاء شكري صلاح شملخ.











