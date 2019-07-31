أمميون يحذرون "إسرائيل" من إبعاد المصور خاروف عن القدس

حث خبيران أمميان، الأربعاء، "إسرائيل" على عدم "الإبعاد القسري" لمصطفى خاروف، مصور وكالة الأناضول في مدينة القدس، المعتقل منذ يناير/كانون الثاني الماضي.

جاء ذلك في بيان مشترك لـ"مايكل لينك"، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، و"ديفيد كاي"، المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي.

وقال البيان، إن "اتفاقية جنيف الرابعة تحظر النقل والإبعاد القسري للأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة إلى أراضي أي بلد آخر، وتعتبر النقل القسري انتهاكًا خطيرا للاتفاقية، ويُعرف بأنه جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي".

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال "الإسرائيلية" حاولت ليل 21 و22 يوليو/تموز الجاري، ترحيل خاروف، إلى الأردن، التي لم تقبل دخوله، وأعيد إلى "إسرائيل".

واعتقلت شرطة الاحتلال "الإسرائيلية" مصور وكالة الأناضول بالقدس، في 22 يناير الماضي، ومنذ ذلك الحين يقبع في سجن "غفعون"، بوسط إسرائيل، المخصص لترحيل العمال الأجانب غير القانونيين.

وتطالب نيابة الاحتلال "الإسرائيلية"، بإبعاد خاروف، عن الأراضي الفلسطينية، لأنه مولود في الجزائر، رغم كونه وكافة أفراد عائلته من سكان القدس، ويقيم في المدينة منذ 20 عاما، وهو متزوج ولديه ابنة صغيرة.

وذكر البيان، أنه تم استجوِاب خاروف، من قبل سلطات الاحتلال "الإسرائيلية" حول طبيعة عمله كمصور صحفي، "ورُفض طلبه بلمّ شمل العائلة، الذي سيسمح له بالاستمرار في العيش في شرق القدس مع زوجته وطفله، على أساس أدلة سرية"، في ديسمبر/كانون الأول 2018.

ولفت إلى أن "احتجاز وترحيل خاروف، يتعارض بشكل مباشر مع ممارسته المشروعة للحق في حرية الرأي والتعبير كمصور صحفي".

وحث المقرران الأمميان، "إسرائيل" على عدم حرمان المصور "من حريته تعسفا، وضمان حماية حقوقه في حرية الرأي والتعبير".

وحذر المقرران الأمميان، من أن الفلسطينيين الذين يعيشون في شرق القدس يواجهون تحديات خطيرة لإقامتهم في المدينة، حيث أصبح لمّ الشمل وغيره من أنواع التصاريح محفوفا بالمخاطر بشكل متزايد.