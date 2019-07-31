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محكمة أمريكية ترفض استئنافا يزعم مساعدة فيسبوك لحماس في العمليات

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 21:15 - 31 يوليو 2019
كتائب القسام كتائب القسام
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رفضت محكمة أمريكية يوم الأربعاء استئنافا قدمه أهالي قتلى من أمريكا لعمليات نفذتها حركة حماس في "إسرائيل"، وسعوا خلاله إلى تحميل شركة فيسبوك مسؤولية توفير منصة للتواصل الاجتماعي للحركة كي تنشر أهدافها.

وقالت محكمة استئناف الدائرة الأمريكية الثانية في مانهاتن إن قانون الاتصالات الصادر عام 1996 لتنظيم محتوى الإنترنت يحمي فيسبوك من المسؤولية. بحسب وكالة "رويترز"

ولم يرد محامو المدعين بعد على طلبات للتعليق. ولم ترد كذلك فيسبوك ولا محاموها على طلبات مماثلة.

وشمل المدعون أيضا أقارب قتلى لعمليات حركة حماس.

وأيد قرار يوم الأربعاء حكما أصدره قاضي المحكمة الجزئية نيكولاس جاروفيس في بروكلين في مايو أيار 2017.

وتصنف وزارة الخارجية الأمريكية حماس منظمة "إرهابية"" أجنبية منذ 1997.

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