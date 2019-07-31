الفيفا يرشح بلماضي ضمن 10 مدربين لجائزة أفضل مدرب في العالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الأربعاء، عن القائمة الأولية المكونة من 10 أسماء المرشحة لجائزة أفضل مدرب في العالم عن الموسم الماضي.

وتصدر الجزائري جمال بلماضي، هذه القائمة، كأول عربي وإفريقي يتم ترشيحه لهذه الجائزة منذ انطلاقها في عام 2010، إلى جانب أسماء أخرى أبرزها على الإطلاق الإسباني بيب غوارديلا والألماني يورغن كلوب والفرنسي ديدييه ديشامب.

وجاءت القائمة الأولية للمرشحين مكونة من 10 مدربين هم:

الجزائري جمال بلماضي (منتخب الجزائر)

الفرنسي ديدييه ديشامب (منتخب فرنسا)

الأرجنتيني مارسيلو غالاردو (ريفر بليت)

الأرجنتيني ريكاردو غاريكا (منتخب بيرو)

الإسباني بيب غوارديولا (مانشستر سيتي الإنجليزي)

الألماني يورغن كلوب (ليفربول الإنجليزي)

الأرجنتيني ماوريسيو بوكتينو (توتنهام هوتسبير الإنجليزي)

البرتغالي فيرناندو سانتوس (منتخب البرتغال)

الهولندي إيريك تين هاغ (أياكس أمستردام الهولندي)

البرازيلي تيتي