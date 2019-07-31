مبروك...الآن نتائج السادس الاعدادي 2019 العراق الدور الأول

تنشر وزارة التربية والتعليم في العراق رابط فحص نتائج السادس إعدادي 2019 مطلع شهر أغسطس المقبل فور الانتهاء من التصحيح والتدقيق للامتحانات ورصد الدرجات الكترونيا.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم العالي في العراق، أن رابط فحص نتائج السادس إعدادي 2019 سيتم نشره فور الحصول على حقوق نشر كافة نتائج الامتحانات في العراق للعام الجاري وذلك في المناطق التالية: "ديالى – كركوك – كربلاء – أنبار – نينوى – واسط – أربيل – بابل – بغداد – حلبجة – دهوك – القادسية – الرصافة – الكرخ".

وتوقعت الوزارة ارتفاع نسب النجاح بشكل ملحوظ ونسبي على حد سواء، وذلك لأن الطلاب لم يشتكوا من صعوبة الامتحانات، ولكن أكدت الوزارة في أغلب المواد أن الامتحانات مُناسبة للمستوى المتوسط.

ومن المرجح أن فحص نتائج السادس إعدادي 2019 سيكون عبر موقع وزارة التربية والتعليم في العراق برقم الجلوس فقط حفاظاً على سرية البيانات وفقاً لرغبة أولياء الأمور.

يُشار إلى أن الطلبة أنهوا تقديم الامتحانات في 13 يوليو الجاري، وأن جميع الطلبة يترقبون رابط فحص نتائج السادس إعدادي 2019 رابط النتائج من هنا .