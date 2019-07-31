الفيفا ترشح محمد صلاح للمنافسة على جائزة أفضل لاعب في العالم

رشح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، النجم المصري محمد صلاح للمنافسة على جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2019، ضمن كبار نجوم كرة القدم من بينهم "ليونيل ميسي، وكرستيانو رونالدو".

وساهم النجم محمد صلاح في تتويج فريقه ليفربول الإنجليزي ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الموسم الماضي.

وشملت قائمة "الفيفا" لجائزة أفضل لاعب في العالم كلا من المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول، والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، والهولندي فرانكي دي يونج لاعب أياكس السابق وبرشلونة الحالي، والأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة، والسنغالي ساديو ماني مهاجم ليفربول، الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول، والهولندي ماتيس دي ليخت مدافع أياكس السابق ويوفنتوس الجديد، والإنجليزي هاري كين لاعب توتنام، والبلجيكي إدين هازارد صانع ألعاب تشيلسي السابق وريال مدريد الجديد، والفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان"

يذكر أن لوكا مودريتش ظفر بجائزة أفضل لاعب في العالم THE BEST لعام 2018 فيما حل رونالدو ثانياً في التصويت وجاء صلاح في المركز الثالث.

والإعلان عن الفائزين بجائزة THE BEST سيتم خلال حفل يقام بمدينة ميلانو الإيطالية يوم 23 أيلول/ سبتمبر المقبل، كما نقل موقع (في الجول) المصري.

