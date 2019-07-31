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الملك الأردني يستقبل كوشنير ويجدد موقفه من القضية الفلسطيينة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 17:39 - 31 يوليو 2019
الملك الأردني عبد الله الثاني الملك الأردني عبد الله الثاني
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جدد الملك الأردني عبدالله الثاني تأكيده على ضرورة تحقيق السلام العادل والدائم بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.

واستقبل الملك الأردني كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنر، الذي يزور الأردن ضمن جولة له تشمل عددا من الدول في المنطقة وحضر اللقاء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومستشار جلالة الملك للاتصال والتنسيق الدكتور بشر الخصاونة، ومساعد الرئيس الأمريكي والممثل الخاص للمفاوضات الدولية جيسون غرينبلات، والوفد المرافق.

وقال الملك الأردني خلال لقاءه كوشنير: "إن إقامة دولة فلسطينية على حدود 67 من شأنه أن يدفع المنطقة للعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، استنادا إلى حل الدولتين، ووفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".

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