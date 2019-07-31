اجتماع عسكري دولي في البحرين لبحث أزمة الخليج ومضيق هرمز

من المقرر أن تستضيف مملكة البحرين اليوم الأربعاء، اجتماعا عسكريا دوليا لبحث الأزمة الدولية للملاحة البحرية في الخليج العربي ومضيق هرمز.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان لها أن "المملكة تستضيف اليوم اجتماعا عسكريا دوليا هاما، يبحث الأوضاع الراهنة في المنطقة وسبل تعزيز التعاون الدولي والتنسيق والتشاور لمواجهة إيران"، بزعم أنها تستهدف أمن الملاحة البحرية الدولية في مياه الخليج العربي ومضيق هرمز، وتهدد استقرار المنطقة والعالم ككل.

وقال وزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، إن "استضافة هذا الاجتماع يأتي تأكيدا للدور الفاعل الذي لطالما قامت به مملكة البحرين، وتحرص على استمراره وتعزيزه بالعمل المشترك والتعاون مع الأشقاء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والحلفاء والشركاء الدوليين، لتأمين ممرات التجارة والطاقة، وحرية الملاحة الدولية، وتعزيز الأمن والاستقرار في هذه المنطقة الحيوية والاستراتيجية من العالم" على حد قوله.

وشدد وزير الخارجية على ضرورة تكاتف كافة الجهود الاقليمية والدولية، واضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لردع كل ما يهدد الأمن والسلم الدوليين.