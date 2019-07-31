الشرطة تتلف 144 مركبة غير قانونية

أتلفت الشرطة اليوم (144) مركبة غير قانونية في محافظة جنين.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، بان الشرطة قامت بإتلاف (144) مركبة غير قانونية تنوعت بين (111) مركبة و (34) دراجة و(تركتورون) غير قانونية تم ضبطها أثناء العمل الاعتيادي لدوريات شرطة المرور في المحافظة .

واكدت انه تم إتلافها من قبل شرطة المحافظة بحضور أعضاء اللجنة المكلفة بذلك.

ويأتي هذه العمل الشرطي في مختلف مجالاته بهدف الحفاظ أولا وأخيرا على سلامة المواطن وأمانه والحفاظ على مقدراته ومحاربة هذه الظاهرة التي تؤدي إلى الإخلال في النظام والقانون وتشكل الخطر على حياة من يقودها وعلى عابر الطريق ومستخدميه.