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مرسوم رئاسي بتشكيل المجلس التنسيقي الأعلى لقطاع العدالة

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 16:03 - 31 يوليو 2019
الرئيس محمود عباس الرئيس محمود عباس
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أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأربعاء، مرسومًا رئاسيًا بتشكيل المجلس التنسيقي الأعلى لقطاع العدالة، برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى.

ويضم المجلس في عضويته كلا من: المستشار القانوني لرئيس الدولة، ووزير العدل، والنائب العام، ومدير عام الشرطة، ونقيب المحامين، ومدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الانسان.

ويهدف المجلس التنسيقي الأعلى لقطاع العدالة، الى تعزيز التعاون والتكامل ما بين مكونات قطاع العدالة وفقا للقانون الاساسي والمعايير الدولية، وسيعمل على دراسة مكونات قطاع العدالة، ورصد معيقات تطورها والعمل على تذليلها.

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