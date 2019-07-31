"الليكود" يهاجم غينتس يتهمه بالكذب

هاجم حزب الليكود الإسرائيلي مساء اليوم الأربعاء، رئيس الأركان السابق ورئيس حزب "أبيض أسود" بسبب تصريحاته الأخيرة بشأن منطقة الأغوار، متهماً إياه بالمذب والخداع خاصة وأنه أعداد خطط الانسحاب الكامل من الضفة الغربية أثناء توليه منصب رئاسة الأركان.

وقال حزب الليكود وفقاً لصحيفة معاريف العبرية: "إن غينتس عند توليه منصب قائد هيئة الأركان أعد خطة للانسحاب الكامل من الضفة الغربية وتسليم منطقة الأغوار بأيدي قوات دولية، وتصريحاته اليوم هي طلقة في الهواء".

وأشار الليكود أن "نتنياهو هو الوحيد الذي صمد أمام كل الضغوط وحافظ على ارض "إسرائيل" ولم يتنازل عن الارض وتوعدوا بإخلاء مستوطنات".

وكان رئيس حزب "أبيض أزرق" بيني غينتس قال: "إن منطقة الاغوار هي جزءٌ لا يتجزأ من إسرائيل وستبقي تحت السيطرة الإسرائيلية"، مؤكداً أن منطقة الأغوار ستكون خارج أي مفاوضات مع الفلسطينيين.

وأضاف غينتس خلال زيارة قام بها برفقة عدد من مسؤولي الائتلاف بينهم موشيه يعلون وزير الجيش الأسبق: "أعرف جيداً الأهمية الاستراتيجية لمنطقة الأغوار فهي "تمثل جدار الحماية الشرقي لإسرائيل".

وتابع قوله "سوف تكون هذه المنطقة إلى الأبد تحت سيطرتنا، فهي لها أهمية استراتيجية هائلة.