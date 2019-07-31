زكاة نابلس تطلق مشروعاً بمناسبة عيد الأضحى 2019

أطلقت لجنة زكاة نابلس المركزية اليوم الأربعاء، مشروع "بهجة الأضحى" ضمن استعداداتها لموسم عيد الأضحى 2019.

وقال مدير مدارس اكاديمية القرآن الكريم التابعة للجنة الزكاة ماهر الرطروط: "إن اللجنة أطلقت هذا المشروع بمناسبة اقتراب عيد الأضحى 2019 ، وإحياء لسنة النبي ابراهيم عليه السلام، مؤكداً ان اللجنة ارادت بهذا المشروع دعوة الاهل في الداخل والخارج وتذكيرهم بالأسر الفقيرة والمحتاجين والأيتام وأسرهم.

وأوضح بأن اللجنة تستقبل الأضاحي من أهل الخير لتقوم بذبحها وتقطيعها وتغليفها وتوزيعها على مستحقيها.

ودعا الرطروط أهل الخير والمواطنين الى المشاركة بحملة عيد الأضحى 2019 "بهجة الأضحى" من خلال التبرع بأضحية خروف بقيمة 420 دينارا، أو سُبع عجل بقيمة 230 دينارا.

وأضاف أن اللجنة وفي إطار تحضيراتها أعلنت طرح عطاء توريد وذبح وسلخ وتقطيع وتغليف وتجميد لحوم الاضاحي، ضمن حملة مشروع "بهجة الأضحى".

وتتيح لجنة زكاة نابلس لمن يرغب بتقديم أضحية عيد الأضحى 2019 الحصول على أجزاء منها للتصرف بها حسب رغباتهم والتزاماتهم، وتقديم الأجزاء المتبقية للفقراء والمحتاجين، كما يمكن الاشتراك بذبح الخراف أو أسباع العجول.