مشادة بين نجوم ريال مدريد عقب الهزيمة أمام توتنهام

تعقدت الأمور داخل فريق ريال مدريد الاسباني كثيراً، فرغم الخسارة أمام توتنهام هوتسبير الإنجليزي إلا أن الأمر المؤسف حقاً هو المشادة الكلامية بين قائد فريق ريال مدريد سيرخيو راموس وزميله لاعب محور الارتكاز لوكا مودريتش.

وتعرض ريال مدريد للهزيمة الثالثة على التوالي في فترة التحضير لانطلاق الدوري الاسباني، بعد الخسارة أمام بايرن ميونيخ الألماني 1-3 وأمام الجار أتلتيكو مدريد 3-7، مما ينذر بموسم مقلق بالنسبة للمدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان.

ووفقاً لصحيفة "أس" الإسبانية، فإن قائد الفريق سيرخيو راموس ومحور الارتكاز لوكا مودريتش، دخلا في مشادة كلامية أثناء سير المباراة، حيث طلب راموس من مودريتش اللعب بشكل أفضل أثناء المباراة، فيما رد عليه الكرواتي قائلا: "دعني وشأني".

ولم تكن تلك الواقعة المؤسفة الوحيدة بين نجمي ريال مدريد، إذ أنهما كادا يشتبكان بالأيدي في مباراة أمام ديبورتيفو لاكورونيا في الدوري الإسباني الموسم قبل الماضي، بسبب إيقاف مودريتش الكرة للسماح بعلاج أحد لاعبي المنافس، على عكس رغبة راموس.

يُشار إلى ان زين الدين زيدان عاد ليتولي تدريب ريال مدريد أواخر الموسم الماضي، في مهمة إنقاذ لوقف النتائج السلبية للفريق الذي أنهى الدوري المحلي في المركز الثالث، وودع دوري أبطال أوروبا من دور الـ16 على يد أياكس أمستردام الهولندي.