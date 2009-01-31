وصول المبعوث الأميركي جورج ميتشل إلى الأردن اليوم

فلسطين اليوم-وكالات

وصل المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط جورج ميتشل السبت إلى عمان المحطة الرابعة في جولته الأولى للمنطقة التي تهدف إلى تعزيز وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حسبما افاد مصدر رسمي أردني.

وبحسب المصدر فان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني سيستقبل ميتشل ويجري معه مباحثات تتركز حول إطلاق عملية السلام بناء على حل الدولتين الإسرائيلية والفلسطينية. وبدأ المبعوث الأميركي جولة في المنطقة منذ الثلاثاء شملت إلى جانب الأردن مصر وإسرائيل والأراضي الفلسطينية. وستقوده جولته كذلك إلى المملكة العربية السعودية وأوروبا.

وهذه أول جولة لمسؤول أميركي رفيع المستوى إلى الشرق الأوسط منذ الهجوم الإسرائيلي الدموي على قطاع غزة الذي استمر 22 يوما وانتهى في 18 كانون الثاني (يناير) بوقف إطلاق نار هش. كما أنها أول زيارة إلى المنطقة منذ تولي الرئيس الأميركي الجديد باراك اوباما مهامه. وقال ميتشل في القدس الجمعة ان بلاده ملتزمة السعي "بشكل نشط وفعال" للتوصل الى سلام دائم بين إسرائيل والفلسطينيين والدول العربية الأخرى المجاورة لها.