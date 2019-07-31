"فيسبوك" يصدر تحديثاً لتطوير الكمبيوتر بهدف تحقيق هذا الحلم

تواصل إدارة موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك" تطوير الخطط المستقبلية لتشمل إصدار تحديث بشأن تطوير جهاز كمبيوتر يمكنه قراءة الأفكار في العقل البشري وترجمتها إلى كلمات بشكل تلقائي.

وقد نشر باحثون علماء في جامعة كاليفورنيا، نتائج تجربة فك رموز المخ باستخدام أقطاب كهربائية، توضح إحرازهم تقدما في طريقة قراءة وكتابة الكلمات والأفكار من الدماغ بسرعة، مما جعل "فيسبوك" أقرب إلى تحقيق حلمه.

وخلال التجربة، كانت تعرض على المبحوثين أسئلة وعليهم إجابتها عبر عدة اختيارات، إلا أن النظام الذكي كان يقرأ إجاباتهم دون أن ينطقوا بها ويختار على هذا الأساس، وبلغت نسبة صحة الإجابات من 61 إلى 67 بالمئة.

إدوارد تشانغ الباحث الرئيسي أستاذ جراحة الأعصاب في جامعة كاليفورنيا قال في بيان له: "هنا نظهر قيمة فك تشفير طرفي المحادثة الأسئلة التي يسمعها شخص ما، وما يقوله ردا على ذلك"، لكنه أشار إلى أن هذا النظام يتعرف فقط على مجموعة محدودة للغاية من الكلمات حتى الآن.

وبدأ "فيسبوك" مشروعه التكنولوجي عام 2017، لكن يبدو أنه بالغ في خططه وقتها، حيث كان يطمح إلى أن يتمكن المستخدمون من كتابة أكثر من 100 كلمة في الدقيقة دون إدخال نص يدوي.

وتسلط الشركة ضوء الدراسات أيضا على سماعات الرأس ونظارات الواقع المعزز، التي تقرأ نشاط الدماغ من خلال الأشعة تحت الحمراء.