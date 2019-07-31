نتنياهو: المستوطنات في الضفة ستبقى للأبد

أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن البناء الاستيطاني في الأراضي المحتلة سيبقى للأبد ولن يتم اخلاء أي مستوطنة من الضفة الغربية المحتلة.

وقال نتنياهو خلال زيارته لمستوطنة أفرات المقامة على أراضي المواطنين قرب بيت لحم: "ما تفعلونه هنا –المستوطنين- وما تبنونه هنا من مستوطنات هو للأبد ولن يتم اخلاء اية مستوطنة أو مستوطن واحد من الضفه الغربية".

وتعهد نتنياهو لبناء 8 آلاف وحدة سكنية في الضفة الغربية المحتلة خلال السنوات القادمة، قائلاً: "علينا أن نرى ازدهار الاستيطان لذلك سنقوم بتطوير المواصلات وربط المستوطنات جغرافياً بمدينة "غوش ععتصيون"، وفقاً لموقع المستوطنين7.