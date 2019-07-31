فيلا كريستيانو رونالدو الجديدة على البحر المتوسط

اشترى النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، بيتا فخما في مدينة ماربيا المطلة على البحر المتوسط في الجنوب الإسباني.

وبلغ سعر الفيلا التي اشتراها كريستيانو رونالدو، بـ1.6 مليون دولار، حيث تقه على مقربة من بيت البطل في رياضة فنون القتال المختلطة، كونور مغريغور.

وكريستيانو رونالدو يعرف عنه دومًا نمط حياته الباذخ، ويحرص على مشاركة عدد من الصور في المنصات الاجتماعية، سواء في الطائرات الخاصة أو خلال الاستجمام على اليخوت في عرض البحر.

وبحسب المصادر الإعلامية، فإن منزل كريستيانو رونالدو الجديد مكون من 4 غرف وتتميز بإطلالة ساحرة على البحر، كما أنها تضم مسبحا وقاعتين للسينما والرياضة، فضلا عن مكان لتخزين النبيذ.







