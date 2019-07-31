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كشف أسماء المسافرين عبر معبر رفح ليوم غدٍ الخميس

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 13:57 - 31 يوليو 2019
كشف اسماء المسافرين عبر معبر رفح كشف اسماء المسافرين عبر معبر رفح
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نشرت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة اليوم الأربعاء، كشف المسافرين عن طريق معبر رفح البري ليوم غدٍ الخميس (1 أغسطس).

وأوضحت الوزارة في بيان لها، ان السفر سيكون للمتبقي من الحافلة السادسة والحافلتان السابعة والثامنة حتى الرقم 100 من كشف (7/21).

ودعت المسافرين إلى التواجد الساعة 7:00 صباح غداً الخميس في الصالة الخارجية لمعبر رفح، واصطحاب أمتعتهم للسفر وإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.

ونوهت الوزارة إلى ضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها.

كشف أسماء المسافرين في 1 أغسطس

 

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