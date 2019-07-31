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ملك البحرين يرفض مقابلة نتنياهو..والسبب!

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 13:13 - 31 يوليو 2019
ملك البحرين ملك البحرين
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أفادت صحيفة عربية بأن ملك البحرين حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة رفض طلباً من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لعقد لقاء معه.

وحسب القناة العبرية السابعة، قال مصدر رفيع لصحيفة إيلاف السعودية إن ملك البحرين رفض طلباً تقدم به نتنياهو لمقابلته الشهر المقبل.

وحسب المصدر، كان سبب الرفض أنه "لم يحن الوقت لذلك".

يشار إلى أن البحرين ترغب في التقدم بتطبيع العلاقات مع الاحتلال، وفق القناة 13 العبرية.

ونوهت القناة سابقاً، إلى أن العلاقات بين إسرائيل والبحرين مستمرة منذ أكثر من 25 عاما، وهذه العلاقات سرية.

 

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