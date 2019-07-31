بلجيكا وروسيا يدخلان على خط التوسط بين نتنياهو وعباس والأخير يرفض

كشف أعضاء في حزب ميرتس اليساري الإسرائيلي، مساء أمس الثلاثاء، عن مساعي روسية بلجيكية لدفع عملية المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين للتوصل لاتفاق يضمن "حل الدولتين".

ونقلت صحيفة "هآرتس" العبري عن أعضاء الحزب قولهم، إن " عباس أبلغهم أن روسيا وبلجيكا حاولتا التوسط بينه وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلا أن الأخير تجاهل ذلك ولم يتخذ أي خطوات".

وحضر فعاليات المؤتمر الاشتراكي وفد من الحزب، حيث قالت عضو الكنيست تمارا زاندبيرغ عن الحزب، إن "مشاركتهم هدفها التعبير عن التزامهم بالمفاوضات وإيصال رسالة للجمهور الإسرائيلي والفلسطيني والدولي بأن هناك شركاء للسلام".