ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

3 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

بلجيكا وروسيا يدخلان على خط التوسط بين نتنياهو وعباس والأخير يرفض

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 12:33 - 31 يوليو 2019
بنيامين نتنياهو وعباس - مفاوضات بنيامين نتنياهو وعباس - مفاوضات
جوال
مشاركة

كشف أعضاء في حزب ميرتس اليساري الإسرائيلي، مساء أمس الثلاثاء، عن مساعي روسية بلجيكية لدفع عملية المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين للتوصل لاتفاق يضمن "حل الدولتين".

ونقلت صحيفة "هآرتس" العبري عن أعضاء الحزب قولهم، إن " عباس أبلغهم أن روسيا وبلجيكا حاولتا التوسط بينه وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلا أن الأخير تجاهل ذلك ولم يتخذ أي خطوات".

وحضر فعاليات المؤتمر الاشتراكي وفد من الحزب، حيث قالت عضو الكنيست تمارا زاندبيرغ عن الحزب، إن "مشاركتهم هدفها التعبير عن التزامهم بالمفاوضات وإيصال رسالة للجمهور الإسرائيلي والفلسطيني والدولي بأن هناك شركاء للسلام".

 

الأكثر مشاهدة

متعلقات