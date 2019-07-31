وفد عسكري إماراتي إلى إيران والحوثيون مرتاحون

أبدت جماعة “الحوثي” في صنعاء، ارتياحها لنتائج زيارة الوفد الإماراتي العسكري إلى طهران، ولقائه بقيادات عسكرية إيرانية، في إشارة إلى انعكاس نتائج الزيارة على الأوضاع في اليمن.

وفي تغريدة على “تويتر”، الأربعاء، قال عضو ما يُسمى بالمجلس السياسي للجماعة، محمد علي الحوثي، إن “رسالة الإمارات من إيران رسالة إيجابية”.

والثلاثاء، وصل العاصمة طهران، وفد من خفر السواحل الإماراتي، وذلك لاستئناف محادثات السلام حول الأمن البحري، وبحث التعاون الحدودي بين البلدين.

وتأتي زيارة الوفد المكون من 7 أفراد، في ذروة تصاعد التوتر بالمنطقة، وعزم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على تشكيل تحالفات بحرية عسكرية لمواجهة إيران.

وعقب لقاء الوفدين الثلاثاء، اتفقت إيران والإمارات، على ضرورة تعزيز العلاقات الدبلوماسية وضمان أمن مياه الخليج.

يذكر أن الاجتماع المشترك الخامس لخفر السواحل الإيراني والإماراتي انعقد في طهران أكتوبر/تشرين الأول 2013، حسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وتشهد العلاقات الإماراتية الإيرانية توترا مستمرا بسبب الجزر الثلاثة “طنب الكبرى” و”طنب الصغرى”، و”أبو موسى” المتنازع عليها بين أبوظبي وطهران، والتي تقول الأولى إنها محتلة من قبل الثانية.

وتفاقم التوتر بين البلدين على خلفية الصراع المحتدم في اليمن منذ نحو 5 أعوام بين القوات الحكومية، مدعومة بالتحالف العربي الذي تعد الإمارات عضوة فيه رغم قيامها بانسحاب جزئي مؤخرا، والمسلحين الحوثيين، الذين تُتهم إيران بدعمهم.

كما زاد التوتر على خليفة اتهام إيران باستهداف أو تحريض جماعات أخرى استهداف ناقلات نفطية في الخليج العربي، وهو ما نفته طهران.

وفي مايو/أيار الماضي، أعلنت الإمارات تعرض 4 سفن شحن تجارية لعمليات تخريبية قبالة ميناء الفجيرة. ونفت إيران اتهامات أمريكية بالمسؤولية عن هذا الهجوم