لواء "جفعاتي" ينهي تدريبًا قتاليًا لمواجهة محتملة بغزة

قالت مصادر عبرية، أن قادة لواء "جفعاتي" في جيش الاحتلال "الإسرائيلي" سينهي يوم غد الخميس، تدريبًا قتاليًا استعدادًا لأي مواجهة محتملة مع قطاع غزة.

وبحسب القناة العبرية السابعة، فإن التدريب بدأ الاثنين، وسينتهي يوم غد الخميس، بمشاركة قائد اللواء ايتسيك كوهين، وقادة الكتائب والفرق في اللوا، حيث تضمن تدريبًا بتعليمات من قيادة الأركان العليا استعدادًا للحرب القادمة.

وخضع قادة اللواء للعديد من التدريبات المتنوعة في الميدان، باستخدام سينايورهات تحاكي الواقع بشكل مختلف، حيث أن التدريبات تعمل على الشقين الجسدي والعقلي.

ويتم التدريب ضمن تدريبات مخطط لها من قبل قيادة المنطقة الجنوبية، من أجل المواجهة المقبلة في غزة.