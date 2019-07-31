ابو العردات: اعتذار فصائل المنظمة عن لقاء وزير العمل اللبناني قبل يومين

اكد امين سر حركة فتح وفصائل منظمة التحرير في لبنان فتحي ابو العردات اهمية التوصل الى حل لقضية منع اللاجئين الفلسطينيين من العمل في لبنان لاسيما انهم يعيشون ظروفا صعبة وقاسية والعمل بالنسبة لهم حياة.

وقال ابو العردات ل"صوت فلسطين "ان الحراك الشعبي متواصل على الارض للمطالبة بإنهاء هذه المسالة داعيا الى تطبيق قرار مجلس النواب الصادر عام 2010 والقاضي بإتاحة العمل للفلسطينيين معتبرا ان عدم تطبيقه يأتي بسبب التجاذبات السياسية في لبنان وتحت عنوان التوطين.

وشدد ابو العردات على الالتزام بعدم التدخل في الشأن اللبناني والحرص على الحوار كاشفا عن اعتذار عن لقاء زير العمل اللبناني قبل يومين بسبب عدم الإعلان عن النتائج الايجابية للحوارات والتي تبقى رهينة الغرف المغلقة مؤكدا ان الحراك الشعبي لن يتوقف الا بإلغاء القرار او تجميده .