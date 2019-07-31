صراع انتخابي بين نتنياهو وليبرمان لكسب روسيا

كشفت قناة عبرية، عن اتصالات إسرائيلية مكثفة من أجل دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لزيارة إسرائيل قبيل انتخابات الكنيست المقبلة.

وأوضحت القناة الثانية الإسرائيلية في تقرير لها، أن الدافع لدعوة بوتين هو التنافس على صوت اليهود في روسيا، مشيرة إلى أن هناك اتصالات إسرائيلية حثيثة من مقربين من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لدعوة بوتين لزيارة إسرائيل، بحسب ما أورده موقع "i24" الإسرائيلي.

وذكرت القناة أن الخطة الخاصة بالزيارة تشير إلى أن بوتين سيفتتح النصب التذكاري الجديد لقتلى حصار لينغراد في الحرب العالمية الثانية، مؤكدة أنه "تمت دعوة بوتين فعلا خلال زيارة نتنياهو الأخيرة إلى الكرملين في شباط/ فبراير الماضي".

ورأت أن هذه الدعوة هي خطوة مهمة للغاية في صراع نتنياهو أمام أفيغدور ليبرمان على "الصوت الروسي"، منوهة إلى وجود مساعٍ حثيثة تجري لإقامة النصب التذكاري، وتم استصدار تصاريح وموافقات بصورة مستعجلة، لإقامته بتكلفة 1.2 مليون شيكل.

ولفتت القناة الإسرائيلية إلى أن سبب هذه العملية على ما يبدو "الانتخابات القريبة"، والصراع على الصوت الروسي، معتقدة أن الاجتماع مع بوتين على خلفية تدشين النصب التذكاري لجنود روس، هو سلاح ممتاز.

وبحسب القناة، بدأت هذه القصة منذ شباط/ فبراير الماضي، حينما اجتمع نتنياهو مع بوتين في الكرملين، وأبلغه برغبته بتدشين النصب، فرد عليه بوتين أنه ينوي القدوم لهذا الحدث بنفسه.