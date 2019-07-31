نتنياهو للمستوطنين: ستبقون هنا للأبد وسنربط مستوطنات الضفة بالقدس

جدد بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء "الإسرائيلي"، اليوم الأربعاء، تأكيده على أنه لن يتم اقتلاع أي مستوطن أو مستوطنة من الضفة الغربية المحتلة، وأن ما تم بناؤه من مستوطنات سيستمر للأبد.

جاء ذلك خلال افتتاحه متنزهًا في مستوطنة إفرات ضمن مجمع غوش عتصيون جنوب بيت لحم بالضفة الغربية.

وقال نتنياهو إن "هذا الأمر انتهى، لقد أعطيت التزامًا بذلك". مشددًا على أن البناء الموجود سيبقى إلى الأبد وسيتم تطويره. وأضاف موجهًا كلامه للمستوطنين "ما تفعلونه هنا سيبقى إلى الأبد".

ووضع مجلس المستوطنة يافطة على مدخل المتنزه الجديد كتب فيها "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هو باني وشريك مخلص لإفرات، عاصمة غوش عتصيون، والتي هي جزء من القدس عاصمة إسرائيل".

وكان نتنياهو منذ أسابيع قال خلال حفل بمناسبة مرور 40 عامًا على إنشاء مستوطنات الضفة إنه قدم وعدًا والتزامًا بأن لا يتم إخلاء أي مستوطنة أو مستوطن حتى وإن كان بموجب خطة سياسية. وقال "نحن لا نقتلع الناس، لقد انتهينا من هذاء الهراء، إسرائيل تحت قيادتي لم ولن تكرر أخطاء الماضي".