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اتحاد المقاولين ينفذ إضرابا احتجاجيا يشمل جميع مشاريع "الاونروا"

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 10:41 - 31 يوليو 2019
تعبيرية تعبيرية
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نفّذ اتحاد المقاولين في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، إضرابًا شاملًا ما تسبب بوقف كافة مشاريع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

ودعا الاتحاد للإضراب الذي سيسري اليوم وغدًا تحت عنوان "لرفع الظلم عن المقاولين واسترداد حقوقهم".

وأكد أن استمرار الاضراب على مدار يومين يعتبر بمثابة الخطوة الاحتجاجية الثانية بعد الاضراب التحذيري ليوم واحد خلال الأسبوع الماضي.

وأشار الاتحاد في بيانه إلى أنه سينفذ إضرابًا شاملًا حال واصلت المؤسسة الأممية تنصلها من حقوق المقاولين وتمسكها بألية إعمار غزة (GRM) التي تحولت لوسيلة ضغط وابتزاز مالي وأمني للمقاولين.

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