الكلية الجامعية تخرّج دفعة من طلبة الدراسات الإنسانية والإعلام والعلوم التربوية

تواصلت في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية احتفالات تخريج الفوج العشرين "الريادة والإبداع" لليوم الثاني على التوالي، وخصصت لخريجي قسم الدراسات الإنسانية والإعلام والعلوم التربوية،، حيث انطلقت وسط أجواء احتفالية بهيجة بحضور ومشاركة دولة رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق الدكتور إسماعيل هنية، الدكتور محمد العكلوك نائب رئيس مجلس الأمناء، الأستاذ الدكتور رفعت رستم رئيس الكلية الجامعية، وأعضاء من مجلس الأمناء ونواب الرئيس ومساعديهم وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية ونخبة من المسئولين في المؤسسات والهيئات الرسمية والأهلية والأكاديمية، ولفيف من الوجهاء والأعيان والخريجين وذويهم.

عشرون عاما من التميز

ومع انطلاق وقائع الاحتفال رحب الدكتور محمد العكلوك بالحضور، وقال: "انه لمن دواعي سروري ان اقف بين ايديكم في هذا الحفل المهيب لنخرج دفعة جديدة من أبناء الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية ضمن الفوج العشرين، هذه الكلية الرائدة التي خرجت الأجيال المتميزة لخدمة المجتمع الفلسطيني عبر برامجها واختصاصاتها الفريدة في درجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والدبلوم المهني، لتكون شامة على جبين المؤسسات الأكاديمية العاملة في الأراضي الفلسطينية في مجال العلوم التقنية والمهنية".

وأضاف العكلوك: "تمر القضية الفلسطينية في مرحلة صعبة أثرت على كافة مناحي الحياة وفي مقدمتها الحياة التعليمية، وبالرغم من ذلك فقد واصل مجلس الأمناء مسئولياته تجاه الكلية الجامعية وحافظ على استمرار بقاءها صرحا أكاديميا شامخا يليق بتضحيات الشعب الفلسطيني، وما زلنا نعمل على تلمس حاجات وتطلعات سوق العمل من البرامج والاختصاصات، شاكرا ثقة الأهالي في اختيار الكلية الجامعية لبناء مستقبل أبناءهم المشرق، وداعيا الخريجين إلى أن يكونوا خير سفراء لكليتهم في المجتمع وأن يعملوا بكل ما أوتوا من قوة على بناءه وتنميته وإلحاقه بركب المجتمعات المتحضرة".

فوج الريادة والإبداع

وفي كلمته قال الأستاذ الدكتور رفعتم رستم: "حرصا من على الارتقاء بكليتنا الرائدة ولتبقى رائدة الإبداع والتميز في المجتمع الفلسطيني، فقد عملنا على تحديث برامجنا بما يتوافق مع متطلبات الجودة والنوعية العالمية وتقديم برامج واختصاصات جديدة تطرح لأول مرة على مستوى الوطن في مجالات البكالوريوس مثل هندسة التشييد وإدارة المشاريع، وهندسة أمن المعلومات السيبراني، وطرحنا في مجال الدبلوم المتوسط برامج الطاقة الشمسية وهندسة التبريد والتكييف وتصميم وبرمجة الألعاب الالكترونية وهندسة تحلية ومعالجة المياه، والتي نهدف من خلالها إلى خدمة طلبتنا الأحباب وتوفير فرص التشغيل المتميزة لهم بعد التخرج".

برامج ومرافق جديدة

وأفاد رستم: "عملنا كذلك على تطوير مرافق الكلية وبنيتها التحتية بما يخدم العملية الأكاديمية والتقنية من خلال افتتاح مختبرات متطورة جديدة في العديد من المجالات والاختصاصات لتواكب المتغيرات التكنولوجية السريعة وتتوافق مع حاجات سوق العمل، وتلبي المهارات المطلوبة من الخريجين، حيث افتتحنا مؤخرا مختبر المحاكاة للتمريض الأول من نوعه في قطاع غزة، والذي يشكل إضافة نوعية لمختبرات الكلية التخصصية، حيث سيمكن طلبتنا من التدريب على أحدث الأجهزة الطبية في بيئة تكنولوجية تحاكي المستشفيات الحقيقية والمرافق الصحية المتقدمة".

منح متعددة

وذكر رستم:" أما بالنسبة لطلبة الثانوية العامة الجدد، فإنه يسعدنا أن نزف لهم بشرى تقديم الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية منحة إضافية بقيمة 100$ لعدد 300 طالب جديد، بالإضافة إلى برنامج تقسيط ميسر يتم باختيار الطالب نفسه، علاوةً على تخفيض سعر الساعة في العديد من البرامج وذلك تقديراً للظروف الاقتصادية الصعبة، كما اتخذت الكلية كل ما يلزم من إجراءات وترتيبات في مقرها الرئيس وفرعها بخان يونس لاستقبالكم بالشكل الحضاري الذي يليق بكم، ونتطلع لأن نراكم تزينون هذه المنصة بعد أعوام قليلة".

وقال رستم: "لا يخفى عليكم الأزمة المالية التي عصفت بكافة مكونات الحياة في قطاعنا الحبيب بما فيها كبرى جامعات الوطن العامة، مما جعلت هذه الجامعات والكلية الجامعية تدق ناقوس الخطر على المستوى المحلي والدولي لإنقاذ التعليم العالي في فلسطين، وتواصلت مع العديد من الجامعات الكبرى العامة والمؤسسات والمنظمات المحلية والدولية للتدخل العاجل".

وبدموع الفرح والسعادة، ألقت إيمان شبير خريجة دبلوم العلاقات العامة والإعلان كلمة الخريجين نيابة عن زملائها وزميلاتها المحتفى بهم، وعبرت عن سعادتها لاعتلاء منصة التخرج وتقديم الشكر الكبير لمن كانوا لها سنداً وعوناً خلال مسيرتها التعليمية، ولرائدة الإبداع والتميز التي كانت الحاضن الأكبر لها بتوفير بيئة تعليمية قوية، والتي تتميز بزرع الفرحة في قلوب طلبتها والوقوف إلى جانبهم في مختلف الظروف، وقالت: "حق لنا أن نفخر بانتمائنا لهذه المؤسسة الشامخة، كما ونفخر بتخرجنا منها ونعاهدها أن نكون خير سفراء لها في المجتمع".

ومع تواصل فقرات احتفالات اليوم الثاني من فوج الريادة والإبداع، تلا الدكتور ماهر عجور نائب رئيس الكلية للشؤون الأكاديمية بروتوكول استكمال تخريج طلبة قسم الدراسات الإنسانية والإعلام والعلوم التربوية لتكريمهم وتوزيع شهادات التخرج عليهم.

وفيما يلي أسماء خريجي اليوم الثاني من احتفالات تخريج الفوج العشرين من طلبة الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية:

قسم الدرسات الإنسانية والإعلام:

الإعلام وتكنولوجيا الاتصال:

امل عصام عبد القادر اسماعيل، حمزة اكرم محمد رضوان، علي أيمن علي الثوابته، ابراهيم خليل ابراهيم حبوش، فاتن عياد سالم الحميدي، رؤى نبهان علي الرنتيسي، عبد الله ابراهيم عبد المجيد البهلول، حسام مروان عدنان الجندي، روزان معتز حسن العربشلي، فتحيه فالح نصوحي ساق الله، اسلام معين شعبان المقيد، نسمه يوسف محمد مودد، قمر وائل محمود الهليس، عمر خالد جميل حسنيه، تامر حموده سعيد ابو خالد، اميره رياض حسن العشي، إسراء محمود محمد أبوشمالة، أسماء نصر صبحي العرعير، عبد الله كمال محمد الحاج، صلاح الدين ابراهيم نعمان البراهمة، سحر عبد السلام محمد الجملة، منيه حربي عبد الفتاح الشرفا، همام يوسف عبد بحر، امل محمد حسن ابو هده، يحيى محمود خالد ابو هين، عمر محمد زاهر محمد النونو، ايه مجدي سلمان البسوس، أحمد حاتم أحمد أبو الخير، ايمان عوض صالح سلمي، محمد منذر محمد ابو نعمة، تسنيم حسن اسماعيل بعلوشة، أسماء حسن محمد أبو حشيش، عبدالله حسين صبحي السرحي، معتصم سمير سالم مصبح، مهند عادل عبد الرحمن احمد، صلاح نهاد محمد الشيخ خليل، محمد زهير ابراهيم جنيد، عماد باسم عرابي الحرازين، أحمد خميس جاسر حسب الله.

التربية الأساسية الأولى:

سماح معين العبد جحا، أنسام أسامه وليد كريم، اصاله محمد امين وفا، أمل محمد أحمد أبو مصطفى، وفاء عيسى عطيه الدحدوح، آلاء حسن رشاد القدره، أحلام حاتم سالم الخضري، ساره مازن محمد النديم، رحمه عبد الحكيم كامل المبيض، فاطمه أحمد عادل وهدان، مها أحمد عادل وهدان، خلود جمال محمد عويضه.

الدعوة الإسلامية المعاصرة:

زهيه محمود ديب السقا، علا زاهر سالم قديح، ابتهال فهيم حامد الزقوت، عبد الرحمن حسن جبر دحلان، ياسمين أحمد محمد أبو شعبان، رندة عوني جمعه بدوان، نجلاء احمد مسعود حمودة، أسماء محمد طلب صالح، فاتنه زياد محمد الغرة.

قسم العلوم التربوية:

التربية الرياضية:

محمد سمير محمد سماره، أمير محمد أحمد ابو السبح، محمد نور يوسف التلولي، حنان راجي عبدالله العبيد، بشار محمد مسلم مطاوع، محمد ايهاب حمدي الغلاييني، رجب اياد رجب زياره، دياب فؤاد دياب الحطاب، هبه صبري سالم ابوظاهر، محمود عاطف محمد صلاح، علاء أحمد اسعد البيروتي، مديرس نافذ مديرس ابوعوكل، سعيد اياد سعيد المدهون، انعام انور السادات موسى الشوا، هدى محمد علي إسماعيل شبات، أمجد حاتم أحمد أبو الخير، دياب هاني دياب عزيز، امنه ادهم يوسف الحاج احمد.

الخدمة الاجتماعية:

منال ابراهيم سلامة الزايغ، سجى أنور عبد النور أبو مدين، محاسن محمود سعيد عطا الله، رواء محمود رجب أبو صفيه، عمرو محمد سعيد عطا الله، نهيل خليل ابراهيم العامودى، غدير زياد نور هاشم، غادة معتصم زياد دغمش، شرين باسم يوسف ياسين، بيسان مروان محمد العربيد، امجد عبد اللطيف عبد الكريم الفليت، هديل نصر فوزي ابهار، ضحى جمال مسعود ابو ضهير، ايه اشرف علي حواس، منار وليد نعمان الزايغ، ريم زياد نور هاشم، ادهم سالم محمود ابو ربيع، خلود سليمان محمد الاسطل، كاميليا فضل محمود موسى، غيداء فايز سالم الشوا، فاطمه عودة رفيق البطريخي، شيماء اسماعيل أحمد فياض، اسماء حسن محمد ابو ناموس، مروان خالد سلمان ابو غفره، ابراهيم موسى يوسف منصور، امنه ابراهيم خضر ابو سنيده، زينب عصام فايز ابو فسيفس، منال محمد أحمد خطاب، نور رائد منير الشوبكي، صابرين أكرم محمد التتر، كريمه حسن عزمي جنديه، سجود رمضان يوسف الصيفي، آلاء مازن رباح حجي، نجلاء وليد جبر قديح، وفاء مازن سعدي عجور.

تربية الطفل (معلم صف):

سهير سليم حامد هنية، زين جبريل رباح أبو عصر، كوثر درويش مصطفى القباني، أمل محمد مصطفى قلجه، جهاد محمود أسعد طافش، نور عبدالناصر فتحي حجازي، رغده عزمي العبد الفار، رنا بسام محمد الديماسي، رانيه أحمد فوزي المطوق، مرام هيثم غالي شنن، ناريمان عادل ايوب الزرقه، رشديه محمد شعبان الخولي، منار حمدي سعدي ابو زور، فاطمه محمد ابراهيم خلف الله، نسمه عليان رشاد الدوس، لينا محمد حلمي امان، ضحى اكرم محمد الشغنوبي، ابتسام أحمد شحادة المصري، بسمه ماجد علي الخليلي، هبه ناصر محمود عدس، دعاء هاني زكريا العكلوك، الاء محمود اسماعيل فرحات، منار نعيم شعبان الديب، امنه جمال كامل راضي، اسماء اكرم حمدان بلبل، هديل ياسر يوسف علي حسين، غدير محمد أحمد درويش، نيفين سمير ابراهيم الصباغ، ميساء عصام اسماعيل راضي، شذا رزق رجب أبو صفيه، مي جوهر أسعد دادر، فاطمه عامر حيدر القصاص، سجود سمير شعبان عكيلة، سندس محمد صالح اخزيق، فاتن محمود رضوان أبو الخير، مروه عبد المجيد سليمان التلباني، زينه ماجد سالم ابو دقه، هيام سعدي فايز ابو عرار، رانيه زياد فريج الجمال، روان عطيه عطاالله اسليم، اسلام عبد الفتاح عمار الكحلوت، شمس رائد ربحي المغاري، ايناس عبد السلام خالد هنيه، جمانه رياض تركي الشاعر، نفين عطا خضر جعفر، اسلام يوسف صبحي ابو شاويش، لينا وحيد محمد المصري، اية ابراهيم اسماعيل مقاط، رشا رامي اكرم الاعرج، رهف محمد شحده ابو لحية، عبلة يوسف مساعد ابو مساعد، صابرين منصور أحمد الاسطل، نهى محمد سعيد مراد ساق الله، الاء كمال محمد منصور، أفنان محمد ابراهيم بكرون، عائشة معين محمود عياش، تهاني محمود أحمد بدوان، رنا ابراهيم محمد الحساينه، رباب احمد عثمان ساق الله، ليلى سهيل عبد الفتاح أبو عقلين، يقين أحمد اسحاق الريفي، هيا نبيل علي الجبالي، بيان حمدان عبد الله الصوفي، ملك سلمان فريح سلمي.

قسم الدراسات الإنسانية:

السكرتاريا والدراسات القانونية:

يسرى زهير طالب العكه، رنا محمد محمود أحمد، رشا مروان رباح السوافيري.

العلاقات العامة والإعلان:

براء حماد محمد أبو عليان، ايه جبر شاكر ابوضلفة، شيماء داود طلب الخضري، أماني جمال يوسف عبد النبي، دعاء ناصر اسماعيل فرحات، منيب أحمد محمد القصاص، ابراهيم منير سليم اسليم، عبد الكريم عبد القادر فؤاد خروب، هناء محمد عبد القادر الحمارنه، شهد اشرف محمد ابو راضي، محمد رمضان صبحي برغوت، ضحى فريد يوسف مصطفى، ابراهيم محمد عبد الكريم ابو شريعه، امير اسماعيل عبد السلام هنية، أحمد جميل مرزوق برهوم، ايمان محمد عطيه شبير، وجدان بلال عبد كريم، احمد محمد أحمد ابو ندى، ابراهيم محمود حمدان شملخ، رنا كامل يونس طافش، أفنان رسمي حسن سليم، محمد هشام عدنان الجعفراوي، عبيده بدر الدين حمدي مدوخ، أمجد محمد عزمي خلف، يوسف سهيل ثابت الحسيني، مريم صلاح محمد البردويل، محمد نبيل عبد الرحمن سالم ديب، اسيل شوكت يعقوب زيدية، حنين خالد عيسى ابوزاهر، آيه نبيل محمد الواديه، ياسمين زهير نعمان الدريملي، إسراء هاني كايد أبو جياب.

إدارة أمن المؤسسات:

ابراهيم اسعد حسن حجوج، محمد فلاح عطاالله عياد، انس حسن محمد ابو حشيش، محمد عصام جعفر ابو لبن.

تأهيل دعاة ومحفظين:

شيرين جلال كمال ابو عجوه، محمد خميس كمال محمد الكيلاني، ماهر محمد سليمان اضهير، عواطف سعدي أحمد الغفري، هيا نعيم فوزي حميد، عائشة صبحي رمضان عبد العال، صابرين خيرىعبد الرحمن الشغنوبى، قاسم عاطف محمد اليازجي، سائده عبدالمجيد درويش الشيخ خليل، هبه الله فضل فوزى صالح، محمد رفيق احمد المبيض، مصطفى محمد صبحي بهار، اسلام سليمان صالح عبد العال، محمود عماد يوسف بكير، لانه صفوت عودة رحمي، أحمد عبد الناصر اسعد الصفدي، انس صبحي رمضان عبد العال، مريم موسى عبد الشامي، محمد مصطفى سلامه النجار، بلال ناصر فرج العرعير، عزيزة خليل هاشم الشرفا، نورهان عصر محمود دغمش، يوسف سعيد يوسف ابو حصيرة، عبدالله عصام رزق ابو عزب.

مساعد قانوني:

خضر سلامه عبد القادر حبوش، آمنه أحمد ابراهيم ابو الملش، فاتن حسان محمود العجوري، فاطمة رشاد محمد ابو شلط، وصفيه نعيم نصيف عفانه، علاء الدين نظمي علاءالدين دلول، عمرو رفعت جمال الغفري، ضحى محارب عمر عفانة، حسام نعيم اسعد الصفدي، محمد ادهم موسى عباس، أحمد سهيل جلال حبوش، نور طلعت أحمد الشوا، محمود حاتم صالح عكيلة، الاء باسم محمد عوض الله، حنين ابراهيم رفيق جعرور، صفاء خالد أحمد أبو جليل.

















