مؤتمر قريب للإعلان عن الشق السياسي لصفقة القرن

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، صباح اليوم الأربعاء، أن الإدارة الامريكية، بدأت بالإجراءات العملية، للإعلان عن الشق السياسي لصفقة القرن.

وقالت الصحيفة العبرية، إن جيرارد كوشنير، سيبدأ اليوم بجولة في منطقة الشرق الأوسط، سيزور خلالها "إسرائيل" وعدة دول عربية.

وبحسب الصحيفة العبرية، سيعرض كوشنير على رؤساء الدول العربية، المشاركة في مؤتمر للتسوية، في "كامب ديفيد" بالولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت الصحيفة، أن الإدارة الأمريكية، تخطط للكشف عن الشق السياس، لخطة صفقة القرن، خلال هذا المؤتمر.

ووفقا للصحيفة العبرية، تدرس الإدارة الأمريكية، دعوة نتنياهو للمشاركة في هذا المؤتمر، المزمع عقده قبل موعد الانتخابات العامة للكنيست.

وأشارت الصحيفة، الى أن كافة هذه الاجراءات، تتم بالتنسيق بين ترامب ونتنياهو، بواسطة السفير الأمريكي في إسرائيل "دافيد فريدمان".