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صاروخان بالستييان من كوريا الشمالية سقطا في بحر اليابان

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 09:17 - 31 يوليو 2019
صاروخ بالستي صاروخ بالستي
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أعلن مسؤول في الجيش الكوري الجنوبي أنّ المقذوفين اللذين أطلقتهما كوريا الشمالية باتجاه بحر اليابان فجر الأربعاء كانا صاروخين بالستيين حلّقا على علو 30 كلم لمسافة 250 كلم قبل أن يسقطا في البحر.

وقال المسؤول في رئاسة الأركان إن الصاروخين "حلّقا لمسافة حوالى 250 كم على ارتفاع 30 كم قبل أن يسقطا في بحر الشرق"، الاسم الذي يطلقه الكوريون الجنوبيون على بحر اليابان.

وأضاف أنّ الصاروخين أطلقا فجراً من منطقة تقع قرب وونسان على الساحل الشرقي لكوريا الشمالية، مشيراً إلى أنّه يتوقّع "عمليات إطلاق أخرى محتملة".

 

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