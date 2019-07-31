150 قتيل وجريح.. وفاة الوسيطة "الإسرائيلية" لعملية "سافوي" الفدائية

ذكرت صحيفة يديعوت العبرية، أن "الاسرائيلية " كوخافا ليفي" والتي لعبت دور الوسيط بين قوات جيش الاحتلال ومنفذي عملية فندق سافوي بسبب معرفتها للغة العربية، توفيت عن عمر يناهز 75 عامًا

وتعد عملية سافوي من أكبر وأضخم العمليات النوعية لقوات العاصفة الجناح العسكري لحركة فتح والتي قتل فيها العشرات من الضباط، حيث لا يوجد رقم دقيق للقتلى إلا أن الرقم يتراوح ما بين (50 إلى 100) من الجانب "الإسرائيلي" ما بين جندي وضابط، وجرح ما يزيد عن 150 جندي وضابط.

ومن ضمن القتلى العميد في الجيش عوزي يثيري أحد أكبر ضباط الاستخبارات الذي قاد عملية "فردان"، وأدت إلى اغتيال القادة الثلاثة، وكانت العملية انتقاما لاغتيال القادة كمال عدوان، وكمال ناصر وأبو يوسف النجار.

وهي إحدى العمليات الخاصة التي نفذتها المقاومة الفلسطينية داخل فلسطين المحتلة، حيث وصلت فجر 6/3/1975 قوة من قوات المقاومة الفلسطينية إلى تل أبيب عن طريق البحر مخترقة جميع الاحتياطات الأمنية التي اتخذتها السلطات "الإسرائيلية" لمواجهة عمليات المقاومة.

وتألفت القوة من مجموعتين عدد أفرادهما ثمانية فدائيين، وهما مجموعة الشهيد سامر عيون، ومجموعة الشهداء جاد الله من حركة فتح، وقد تمكنتا من السيطرة على فندق "سافوي" الواقع على شاطئ المدينة قرب الأبنية التي تشغلها رئاسة أركان الاحتلال في منطقة هاكرباه، وكان يستخدم أيام الانتداب البريطاني مقراً للإرهابي الصهيوني مناحيم بيغن. وقد سيطرت المجموعتان على الفندق واحتجزتا الرهائن من النزلاء.

وتقدم الفدائيون عن طريق إحدى الرهائن بطلب من سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" بإطلاق سراح مجموعة من المناضلين المعتقلين في السجون وتأمين طائرة بنقلهم إلى سورية مع السفير "الإسرائيلي" في "إسرائيل"، والرهائن مقابل حياة هؤلاء الآخرين.

وبعد سماع إطلاق النار حضر إلى مكان العملية اسحاق رابين رئيس حكومة الاحتلال آنذاك، وشمعون بيرس وزير الحرب، ومردخاي غور رئيس الأركان، ورئيس الاستخبارات العسكرية، ورئيس شعبة العمليات في هيئة الأركان الإسرائيلية، وعدد من كبار الضباط "الإسرائيليين"، واتخذ القرار بمهاجمة الفندق ورفض مطالب المقاومة.

وأخفقت قوات الاحتلال في أول محاولتين لاقتحام الفندق، ثم نجحت في المرة الثالثة بعد إنزال قوة بالحوامات (هيلكوبتر) فوق سطح الفندق، في حين دخلت قوة أخرى من أحد الأبواب الخلفية واشتبكت قوة ثالثة مع المقاومة داخل غرف الفندق، وقد أطلقت الدبابات نيران مدافعها على الطبقة العليا منه.

ودارت رحى معركة عنيفة، نفدت في نهايتها الذخيرة من الفدائيين ففجروا الفندق على من فيه، وبعد سيطرة الاحتلال على الفندق، فوجئت بنيران كثيفة واجهها بها اثنان من الفدائيين بقيا على قيد الحياة وتمكنتا من الخروج، وبعد معركة عنيفة استشهد أحدهما وأسر الثاني جريحاً.

وقد نتج عن العملية بتدمير الفندق والمنطقة المحيطة به ودار للسينما، ومقتل وجرح أكثر من خمسين جندياً "إسرائيلياً" وحوالي خمسين مدنياً، وقد اعترفت الاحتلال بمقتل 11 شخصاً وجرح عشرين آخرين، وكان من بين القتلى العقيد عوزي يثبري أحد كبار ضباط الاستخبارات العسكرية "الإسرائيلية"، وهو الذي قاد في بيروت يوم 10/4/1973 العملية الإسرائيلية التي أسفرت عن استشهاد ثلاثة من قادة المقاومة الفلسطينية هم محمد يوسف النجار، وكمال عدوان، وكمال ناصر.

وأثارت عملية "سافوي" آنذاك ردود فعل عنيفة داخل الأوساط الحاكمة في الكيان الصهيوني ولدى الكثير من رجال الفكر والصحفيين والضباط والرأي العام "الإسرائيلي"، وأظهرت إخفاق الإجراءات الأمنية التي اتخذها الاحتلال الإسرائيلي لمواجهة عمليات المقاومة الفلسطينية، خاصة وأن العملية جرت في قلب أكبر مركز سكاني في "إسرائيل".

وقد اعترف المسؤولون الإسرائيليون، بأنه لا يمكن إغلاق الكيان الصهيوني أمام هجمات الفدائيين حتى ولو تم اتخاذ كافة الوسائل الموجودة في العالم.