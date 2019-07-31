الأسير طارق قعدان يبدأ إضراباً مفتوحاً عن الطعام رفضاً للإداري

قرر الشيخ الأسير طارق قعدان اليوم الأربعاء، الشروع في الإضراب المفتوح عن الطعام، رفضاً للاعتقال الإداري.

وأوضحت المحررة منى قعدان، أن شقيقها الشيخ قعدان سيشرع اليوم بإضرابه المفتوح عن الطعام وذلك رفضاً للاعتقال الإداري ورفضهم المطلق للاستئناف أو إعطائه حكماً جوهرياً.

وقعدان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي (46عامًا) من سكان بلدة عرابة قضاء مدينة جنين، حولته محكمة الاحتلال للاعتقال الإداري، وأصدرت بحقه أمرًا إداريًا مدته ستة أشهر دون تهمة، وذلك بعد شهر ونصف من اعتقاله.

وكانت قوات الاحتلال قد أعادت اعتقال في الخامس والعشرين من فبراير الماضي، ضمن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية، بعد اقتحام منزله وتفتيشه بشكل استفزازي، ومن ثم نقله إلى مركز تحقيق الجلمة.

والأسير قعدان اعتقل لدى الاحتلال ما يقارب الـ 17 مرة، أمضى خلالها ما يزيد عن 18 عامًا متقطعة، قضى جزءًا كبيرًا منها في الاعتقال الإداري.

ويعاني الأسير من ظروفٍ صحية متردية، وكان مقررًا أن تجرى له عملية منظار للقولون وقسطرة قبل الاعتقال الأخير، كما أنه يعاني من ارتفاع في الضغط والسكر.