البحرين ترفض لقاء نتنياهو

كشف مصدر كبير لصحيفة "إيلاف" أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتانياهو طلب لقاء ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، فرفض هذا الأخير قائلا "وقت اللقاء لم يحن بعد"، حيث يعتقد أن نتانياهو أراد استغلال هذا اللقاء في حملته الانتخابية إلا أن ظنه خاب.

ووفق الصحيفة، فقد رفض ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة طلبًا إسرائيليًا للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في المنامة، قائلًا: "لم يحن الوقت بعد".

وقالت الصحيفة، إن نتانياهو أرسل أخيرًا موفدًا خاصًا يرافقه ثلاثة أمنيين إلى البحرين بحجة إطلاع المسؤولين البحرينيين على أمر أمني خطر. في خلال اللقاء، اقترح الموفد "الإسرائيلي" على ملك البحرين استقبال نتانياهو في المنامة خلال اغسطس المقبل، لبحث مسائل أمنية ذات اهتمام مشترك. رفض ملك البحرين المقترح الإسرائيلي قائلًا إن وقت اللقاء لم يحن بعد.

وأضافت أن نتنياهو أراد الاستفادة من اللقاء بملك البحرين، لو تم، في حملته الانتخابية عشية الانتخابات البرلمانية المقررة في 17 سبتمبر المقبل.

ورفض مساعد نتانياهو التطرق إلى هذا الخبر قائلًا :إن رئيس وزراء إسرائيل لا يعلق على مثل هذه الاخبار".

يشار إلى أن البحرين استضافت ورشة عمل اقتصادية، تتعلق بصفقة القرن وعملية السلام، شارك فيها "إسرائيليون" بوفد اقتصادي وصحفي، من دون أي مشاركة رسمية، إضافة إلى جانب وفود رسمية عربية وخليجية.

والتقى وزير الخارجية "الإسرائيلي" أخيرًا نظيره البحريني على هامش مؤامر حوار الأديان في العاصمة الأمريكية واشنطن.